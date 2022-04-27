Девятилетнего мальчика на самокате сбили на пешеходном переходе в Актау

Дорожный инцидент произошёл сегодня, 27 апреля, в 11:05 на дороге в 15 микрорайоне, напротив ЦОНа.По данным полиции, водитель автотранспорта Kia Sorento сбил девятилетнего мальчика на регулируемом пешеходном переходе.Пострадавшего доставили в детскую больницу.- На водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК. Автотранспорт водворён на штрафную стоянку, - сообщили в полиции региона.О состоянии пострадавшего мальчика рассказали врачи детской больницы.- У пациента закрытая черепно-мозговая травма, линейный перелом теменной кости, ушиб головного мозга средней степени тяжести, травматический шок первой степени, подкожная гематома волосистой части головы, - рассказал хирург Ербол Кенжевалов