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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:51

Просмотров: 1656

Девятилетнего мальчика на самокате сбили на пешеходном переходе в Актау

Пострадавшего ребёнка доставили в больницу, сообщили в департаменте полиции региона.

Кадр видео
Дорожный инцидент произошёл сегодня, 27 апреля, в 11:05 на дороге в 15 микрорайоне, напротив ЦОНа.

По данным полиции, водитель автотранспорта Kia Sorento сбил девятилетнего мальчика на регулируемом пешеходном переходе.

Пострадавшего доставили в детскую больницу.

- На водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК. Автотранспорт водворён на штрафную стоянку, - сообщили в полиции региона.



О состоянии пострадавшего мальчика рассказали врачи детской больницы.

- У пациента закрытая черепно-мозговая травма, линейный перелом теменной кости, ушиб головного мозга средней степени тяжести, травматический шок первой степени, подкожная гематома волосистой части головы, - рассказал хирург Ербол Кенжевалов



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Комментарии ( 4 )

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Evgesha (Посетители) Сегодня, 15:01
Уже сколько просим: верните стационарные почты на дороги! Проверяйте ежедневно водителей на трезвость! Уберите с дорог авто несоответствующие действующему законодательству! Возможно даже нужна полная переаттестация и сдача экзаменов для всех?

Для такого мелкого городишки как наш ДТП с таким вот исходом - слишком уж много.
 
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  • Банкир
 Pluto (Посетители) Сегодня, 14:54
Взрослые пешеходы учите правила дорожного движения и учите правильно переходить дорогу своих детей не надо выскакивать на проезжую часть вылупив глаза, остановить чью-то ж@пу гораздо быстрее чем автомобиль и не надо огульно охаивать водителей следите за собой как вы переходите дорогу господа пешеходы.
 
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  • Ирон
 Куато (Посетители) Сегодня, 14:42
ДТП с участием пешеходов, а особенно детей резко возрасло в городе. Очень опасно переходить дорогу. Как игра на выживание.
Водитель, будь внимательнее за рулём!
Тебе ещё сидеть потом (либо за одним столом с семьёй, либо с зеками).
 
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  • strana.kz
  • Raiders
 Ирон (Посетители) Сегодня, 14:23
Живу там рядом часто вижу дети на самокатах по пешеходу летят.как сказал мальчишке лет 7-8 переходи дорогу пешком ответ удивил.я по русски не понимаю я казах чистый казах.ответ удивил я не оправдываю водителя на летать по пешкходу на самокате это ппц
 
 

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