Пропавших рыбаков продолжают искать на Каспии

Фото предоставили в ДЧС региона
В поисковой операции задействованы девять спасателей, две единицы техники, две лодки, вертолет МИ-8 АО «Казавиаспас», военнослужащие войсковой части 29011 Министерства обороны РК на судне «Орал» и волонтеры.
Сегодня, 3 мая, во второй половине дня начальник ДЧС Мангистауской области подполковник Мурат Муханов на вертолете вылетел на поиски пропавших в Тупкараганский район.
В Сети появилась ориентировка на пропавших мужчин. В полиции подтвердили данную информацию.
ДЧС Мангистауской области предупреждает, что при получении штормового предупреждения купаться и выходить в море на плавательных средствах запрещается.
Напомним, на побережье Каспийского моря в районе села Акшукур 1 мая с 07:45 к поискам приступили 17 спасателей на трех плавсредствах. Установлено, что гражданин РК 1994 года рождения и гражданин Узбекистана 1983 года рождения на металлической лодке в ночь на 30 апреля вышли в море для рыбной ловли и до сих пор не вернулись.
Сегодня, 3 мая, во второй половине дня начальник ДЧС Мангистауской области подполковник Мурат Муханов на вертолете вылетел на поиски пропавших в Тупкараганский район.
В Сети появилась ориентировка на пропавших мужчин. В полиции подтвердили данную информацию.
ДЧС Мангистауской области предупреждает, что при получении штормового предупреждения купаться и выходить в море на плавательных средствах запрещается.
Напомним, на побережье Каспийского моря в районе села Акшукур 1 мая с 07:45 к поискам приступили 17 спасателей на трех плавсредствах. Установлено, что гражданин РК 1994 года рождения и гражданин Узбекистана 1983 года рождения на металлической лодке в ночь на 30 апреля вышли в море для рыбной ловли и до сих пор не вернулись.
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