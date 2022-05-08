Гибель солдата из Мангистау: Мать подозреваемого обратилась к президенту

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Мать атыраусца Айболата Аманжолова, которого подозревают в гибели солдата-срочника из Мангистау, обратилась к президенту Касым-Жомарту Токаеву. Женщина считает, что её сын не причастен к трагедии.
Казахстанские общественники Лунара Максутова и Бибігүл Рамазан потребовали отпустить из-под стражи Айболата Аманжолова.
Напомним, солдат-срочник из Актау погиб спустя несколько дней после призыва.
В Министерстве обороны прокомментировали смерть срочника.
В генштабе Вооружённых сил РК сообщили, что гематом в ходе вскрытия не обнаружено.
Родственники погибшего солдата требовали провести честное расследование.
Президент поручил установить истинные причины гибели срочника.
Позже главная военная прокуратура заявила, что в деле определился подозреваемый.
Казахстанские общественники Лунара Максутова и Бибігүл Рамазан потребовали отпустить из-под стражи Айболата Аманжолова.
Фото подозреваемого в гибели солдата-срочника из Мангистау
Напомним, солдат-срочник из Актау погиб спустя несколько дней после призыва.
В Министерстве обороны прокомментировали смерть срочника.
В генштабе Вооружённых сил РК сообщили, что гематом в ходе вскрытия не обнаружено.
Родственники погибшего солдата требовали провести честное расследование.
Президент поручил установить истинные причины гибели срочника.
Позже главная военная прокуратура заявила, что в деле определился подозреваемый.
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