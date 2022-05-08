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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:02

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Гибель солдата из Мангистау: Мать подозреваемого обратилась к президенту

Видеообращение появилось в Сети.

Кадр видео
Мать атыраусца Айболата Аманжолова, которого подозревают в гибели солдата-срочника из Мангистау, обратилась к президенту Касым-Жомарту Токаеву. Женщина считает, что её сын не причастен к трагедии.

Казахстанские общественники Лунара Максутова и Бибігүл Рамазан потребовали отпустить из-под стражи Айболата Аманжолова.

Гибель солдата из Мангистау: Мать подозреваемого обратилась к президенту

Фото подозреваемого в гибели солдата-срочника из Мангистау




Напомним, солдат-срочник из Актау погиб спустя несколько дней после призыва.

В Министерстве обороны прокомментировали смерть срочника.

В генштабе Вооружённых сил РК сообщили, что гематом в ходе вскрытия не обнаружено.

Родственники погибшего солдата требовали провести честное расследование.

Президент поручил установить истинные причины гибели срочника.

Позже главная военная прокуратура заявила, что в деле определился подозреваемый.



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