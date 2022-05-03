Сослуживца подозревают в смерти солдата из Мангистау

Фотографию предоставили родственники погибшего солдата-срочника
Межведомственной следственно-оперативной группой Южного регионального военно-следственного управления МВД РК задержан подозреваемый по уголовному делу о гибели военнослужащего срочника Алибека Калбая в Жамбылской области.
Как установлено, им является сослуживец одного призыва.
Основанием к задержанию послужили показания свидетеля и результаты судебно-медицинской экспертизы с признаками насильственной смерти.
Материалы направлены в суд для санкционирования меры пресечения на содержание под стражей.
Действия подозреваемого квалифицированы, как нарушение уставных правил, повлекшее смерть человека (часть 4 статья 440 Уголовного Кодекса РК).
Досудебное производство продолжается.
Напомним, солдат-срочник из Актау погиб спустя несколько дней после призыва.
В Министерстве обороны прокомментировали смерть срочника.
В генштабе вооруженных сил РК сообщили, что гематом в ходе вскрытия не обнаружено.
Родственники погибшего солдата требовали провести честное расследование.
Президент поручил установить истинные причины гибели срочника.
Как установлено, им является сослуживец одного призыва.
Основанием к задержанию послужили показания свидетеля и результаты судебно-медицинской экспертизы с признаками насильственной смерти.
Материалы направлены в суд для санкционирования меры пресечения на содержание под стражей.
Действия подозреваемого квалифицированы, как нарушение уставных правил, повлекшее смерть человека (часть 4 статья 440 Уголовного Кодекса РК).
Досудебное производство продолжается.
Напомним, солдат-срочник из Актау погиб спустя несколько дней после призыва.
В Министерстве обороны прокомментировали смерть срочника.
В генштабе вооруженных сил РК сообщили, что гематом в ходе вскрытия не обнаружено.
Родственники погибшего солдата требовали провести честное расследование.
Президент поручил установить истинные причины гибели срочника.