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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:19

Просмотров: 1919

Сослуживца подозревают в смерти солдата из Мангистау

В деле о гибели солдата-срочника из Мангистау определился подозреваемый, передает главная военная прокуратура.

Фотографию предоставили родственники погибшего солдата-срочника
Межведомственной следственно-оперативной группой Южного регионального военно-следственного управления МВД РК задержан подозреваемый по уголовному делу о гибели военнослужащего срочника Алибека Калбая в Жамбылской области.

Сослуживца подозревают в смерти солдата из Мангистау


Как установлено, им является сослуживец одного призыва.

Основанием к задержанию послужили показания свидетеля и результаты судебно-медицинской экспертизы с признаками насильственной смерти.

Материалы направлены в суд для санкционирования меры пресечения на содержание под стражей.

Действия подозреваемого квалифицированы, как нарушение уставных правил, повлекшее смерть человека (часть 4 статья 440 Уголовного Кодекса РК).

Досудебное производство продолжается.

Напомним, солдат-срочник из Актау погиб спустя несколько дней после призыва.

В Министерстве обороны прокомментировали смерть срочника.

В генштабе вооруженных сил РК сообщили, что гематом в ходе вскрытия не обнаружено.

Родственники погибшего солдата требовали провести честное расследование.

Президент поручил установить истинные причины гибели срочника.



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Комментарии ( 1 )

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Армани (Посетители) Сегодня, 20:15
А говорили что он от каши захлебнулся.
Ну у нас система. Возбудить угол.дела над судмедэкспертами
 
 

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