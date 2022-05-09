Момент ДТП с шестью пострадавшими попал на видео в Актау

На месте происшествия
На кадрах видно, как водитель ВАЗ-21099 объезжает несколько машин и едва не задевает пешеходов, стоящих на парковке, но затем всё-таки врезается во встречный автомобиль Toyota Land Cruiser 200.
Напомним, дорожная авария произошла 7 мая в 17:30 в 9А микрорайоне, напротив клуба «H2O».
Как сообщили в полиции, водитель ВАЗ-21099 не предпринял меры при обнаружении препятствия и врезался в Toyota Camry. После, не остановив движения, он столкнулся с внедорожником Toyota Land Cruiser 200.
В результате ДТП пострадали шестеро человек. Они были доставлены в Мангистаускую областную больницу.
Напомним, дорожная авария произошла 7 мая в 17:30 в 9А микрорайоне, напротив клуба «H2O».
Как сообщили в полиции, водитель ВАЗ-21099 не предпринял меры при обнаружении препятствия и врезался в Toyota Camry. После, не остановив движения, он столкнулся с внедорожником Toyota Land Cruiser 200.
В результате ДТП пострадали шестеро человек. Они были доставлены в Мангистаускую областную больницу.