В Мангистау ребенок за рулем попал на видео

Кадр видео

Очевидцы рассказали, что видео было сделано 30 мая. Примерно в 17:39 ребенок управлял автомобилем на дороге в селе Баянды в Мунайлинском районе.







- За рулём дети катаются возле садика. Куда смотрят родители, - возмущаются очевидцы.



Lada.kz ожидает ответ от пресс-службы департамента полиции Мангистауской области.