В Мангистау ребенок за рулем попал на видео

Кадр видео
Очевидцы рассказали, что видео было сделано 30 мая. Примерно в 17:39 ребенок управлял автомобилем на дороге в селе Баянды в Мунайлинском районе.
- За рулём дети катаются возле садика. Куда смотрят родители, - возмущаются очевидцы.
Lada.kz ожидает ответ от пресс-службы департамента полиции Мангистауской области.
- За рулём дети катаются возле садика. Куда смотрят родители, - возмущаются очевидцы.
Lada.kz ожидает ответ от пресс-службы департамента полиции Мангистауской области.
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