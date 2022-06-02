Подросток утонул, ещё двоих спасли: трагедия произошла на пляже в Актау

Сообщение о трагедии поступило на пульт спасателей сегодня, 2 июня, в 17:13 часов.- Очевидцы сообщили о том, что напротив жилого массива Приморский, на «Солдатском пляже», утонул 17-летний подросток. Очевидцами спасено два человека. На данный момент водолазами проводится погружение на дно, – сообщили в ДЧС Мангистауской области.