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ЛАДА.kz » Происшествия

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 18:37

Просмотров: 1326

Подросток утонул, ещё двоих спасли: трагедия произошла на пляже в Актау

Один подросток утонул, двоих спасли на пляже в районе посёлка Приморский. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Скрин видео
Сообщение о трагедии поступило на пульт спасателей сегодня, 2 июня, в 17:13 часов.

- Очевидцы сообщили о том, что напротив жилого массива Приморский, на «Солдатском пляже», утонул 17-летний подросток. Очевидцами спасено два человека. На данный момент водолазами проводится погружение на дно, – сообщили в ДЧС Мангистауской области.




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Комментарии ( 2 )

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  • kolu411
 Pluto (Посетители) Сегодня, 19:59
Спасатели рядом с солдатским пляжем в новой построенной станции метрах в 100 от пляжа, а выводы делайте сами.
 
-1
  • Дизель
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montgomery (Посетители) Сегодня, 19:06
Сколько ещё должно быть жертв, чтобы бастыки проснулись? Где спасатели?
 
 

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