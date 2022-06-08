Спасатели Актау обнаружили тело утонувшего в море 18-летнего парня

Фото спасателей
Сегодня, 8 июня, примерно в 07:33 спасатели обнаружили тело утонувшего парня 2004 года рождения.
Парня, как рассказали спасатели, нашли на глубине шести метров в море на набережной в 15 микрорайоне.
Напомним, молодой человек 2004 года рождения, студент первого курса одного из колледжей города, уроженец Бейнеуского района, вчера, 7 июня, утонул в море, напротив 15 микрорайона в Актау.
Парня, как рассказали спасатели, нашли на глубине шести метров в море на набережной в 15 микрорайоне.
Напомним, молодой человек 2004 года рождения, студент первого курса одного из колледжей города, уроженец Бейнеуского района, вчера, 7 июня, утонул в море, напротив 15 микрорайона в Актау.