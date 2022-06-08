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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:16

Просмотров: 1817

Спасатели Актау обнаружили тело утонувшего в море 18-летнего парня

Тело утонувшего парня водолазы обнаружили сегодня утром на глубине шести метров. Об этом сообщили в ДЧС Мангистауской области.

Фото спасателей
Сегодня, 8 июня, примерно в 07:33 спасатели обнаружили тело утонувшего парня 2004 года рождения.

Парня, как рассказали спасатели, нашли на глубине шести метров в море на набережной в 15 микрорайоне.

Спасатели Актау обнаружили тело утонувшего в море 18-летнего парня


Напомним, молодой человек 2004 года рождения, студент первого курса одного из колледжей города, уроженец Бейнеуского района, вчера, 7 июня, утонул в море, напротив 15 микрорайона в Актау.



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Комментарии ( 1 )

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  • Ирон
 e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 09:31
Иманды болсын! Начало лето как всегда с ужасными новостями о утопленниках(((
 
 

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