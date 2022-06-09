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ЛАДА.kz » Происшествия

Алина Иванова

Опубликовано: Вчера, 19:18

Просмотров: 2958

Двое мужчин порезали себя лезвием из-за отказа в трудоустройстве в АО «Озенмунайгаз»

ЧП произошло сегодня, 9 июня, перед зданием АО «Озенмунайгаз», где собралась группа лиц с требованием трудоустройства в компанию. Получив отказ, двое из них нанесли себе непроникающие раны лезвием. Об этом сообщили в пресс-службе акимата Жанаозена.

Фото с сайта Tengrinews.kz
Сегодня, 9 июня, в 15:00 перед зданием АО «Озенмунайгаз» собралась группа лиц с требованием трудоустройства в компанию в обход общей очереди, сообщает пресс-служба акимата Жанаозена.

- Получив отказ, двое из них - гражданин С.К. и гражданин С.Т. (ранее судим) нанесли себе непроникающие раны лезвием передней брюшной стенки и предплечья. Оба были госпитализированы в городскую больницу, - сообщили в пресс-службе акимата Жанаозена.

Мужчин осмотрели в приёмном покое, где констатировали, что угрозы для их жизни нет. Один из прибывших от госпитализации отказался и покинул здание больницы.

- Вышеупомянутые граждане ранее прошли обучение, и 1 июня были трудоустроены в частную компанию с окладом 250 тысяч тенге. Им неоднократно было разъяснено, что трудоустройство в нефтегазовую отрасль идёт согласно принятому алгоритму, в порядке общей очереди. Нарушение алгоритма, трудоустройство вне очереди, будет несправедливо по отношению к другим кандидатам на трудоуйстройство, - сообщили в пресс-службе акимата Жанаозена.



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Комментарии ( 6 )

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Альфарий (Посетители) Вчера, 22:18
Вскрывать безопасно пузо, это зоновская фишка. А по поводу того что устроить их без очереди, то это наглость. Остальные чем хуже этих товарищей? Да и потом 250к зарплата это нормально. Если не хотят работать за такую зп то найдутся те кто хочет.
 
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shurik_kz11 (Посетители) Вчера, 21:53
Наги_Актау,
Дискриминацией это можно было назвать в том случае, если бы сообщили полное Ф.И.О., да и ру в придачу
 
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  • OpOp
  • Банкир
 Андpей (Посетители) Вчера, 21:20
Наги_Актау,
Может имелось ввиду зоновский прикол резать себя, БЕЗ угрозы для жизни. А другие посмотрят и шо нить другое себе порежут, уже С угрозой для жизни.
 
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Наги_Актау (Посетители) Вчера, 19:59
Bass66,
Причём тут зоновские, в Астане сколько раз женщины и мужики себя бензином обливали и жгли сами себя перед гос учреждениями, да и у нас целая семья помню с Кыргызстана по земле своей собирались жечь себя перед Акиматом. Никто из них ничего не имеет с криминалом. Указание на раннюю судимость, это по меньшей мере дискриминация.

В конце концов это не криминальная статья, сами представьте, сегодня к примеру была Народная новость автор вроде Надежда опубликовала видео что не производится полив зелени как возражение в адрес чиновников, и тут редакция или ещё кто пишут, что автор ролика если что ранее судима, согласитесь полный абсурд.
 
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  • Ирон
  • Банкир
  • shurik_kz11
  • Empro
 Bass66 (Посетители) Вчера, 19:47
Цитата: Наги_Актау
А на счёт ранее судим, какое отношение это имеет к инциденту,

Видимо потому что выходки зоновские, порезать себя напоказ без угрозы жизни!
Нельзя идти на поводу, иначе завтра массово начнут себя резать.
 
-1
  • Ирон
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  • Santa
  • alixah
  • Empro
 Наги_Актау (Посетители) Вчера, 19:28
250 тыс вполне хорошая зарплата, тем более когда ты безработный. А на счёт ранее судим, какое отношение это имеет к инциденту, или ранее осуждённые не имеют права на трудо устройство или волеизъявление.
 
 

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