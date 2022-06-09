Двое мужчин порезали себя лезвием из-за отказа в трудоустройстве в АО «Озенмунайгаз»

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Сегодня, 9 июня, в 15:00 перед зданием АО «Озенмунайгаз» собралась группа лиц с требованием трудоустройства в компанию в обход общей очереди, сообщает пресс-служба акимата Жанаозена.



- Получив отказ, двое из них - гражданин С.К. и гражданин С.Т. (ранее судим) нанесли себе непроникающие раны лезвием передней брюшной стенки и предплечья. Оба были госпитализированы в городскую больницу, - сообщили в пресс-службе акимата Жанаозена.



Мужчин осмотрели в приёмном покое, где констатировали, что угрозы для их жизни нет. Один из прибывших от госпитализации отказался и покинул здание больницы.



- Вышеупомянутые граждане ранее прошли обучение, и 1 июня были трудоустроены в частную компанию с окладом 250 тысяч тенге. Им неоднократно было разъяснено, что трудоустройство в нефтегазовую отрасль идёт согласно принятому алгоритму, в порядке общей очереди. Нарушение алгоритма, трудоустройство вне очереди, будет несправедливо по отношению к другим кандидатам на трудоуйстройство, - сообщили в пресс-службе акимата Жанаозена.