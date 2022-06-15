Два человека пострадали в результате ДТП с бензовозом в пригороде Актау

Кадр с видеоролика
Авария произошла 15 июня около 14:00 напротив завода химико-гидрометаллургического завода (ХГМЗ).
По данным полиции, водитель автомобиля Mercedes-Benz E320 при возникновении препятствия совершил столкновение с цистерной прицепа бензовоза, который совершал манёвр поворота. В результате столкновения прицеп опрокинулся.
- В результате ДТП двое пострадавших были доставлены в Мангистаускую областную больницу. После оказания медицинской помощи отпущены домой, - сообщили в полиции.
Mercedes-Benz E320 был водворен на штрафную стоянку. Пострадавшим назначена судебно-медицинская экспертиза. На водителя составили административный протокол по статье 610 КоАП РК.
Напомним, грузовой автомобиль перевернулся в пригороде Актау.
По данным полиции, водитель автомобиля Mercedes-Benz E320 при возникновении препятствия совершил столкновение с цистерной прицепа бензовоза, который совершал манёвр поворота. В результате столкновения прицеп опрокинулся.
- В результате ДТП двое пострадавших были доставлены в Мангистаускую областную больницу. После оказания медицинской помощи отпущены домой, - сообщили в полиции.
Mercedes-Benz E320 был водворен на штрафную стоянку. Пострадавшим назначена судебно-медицинская экспертиза. На водителя составили административный протокол по статье 610 КоАП РК.
Напомним, грузовой автомобиль перевернулся в пригороде Актау.
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