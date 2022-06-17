В Актау шесть человек унесло в море на катамаране: владельца плавсредства могут наказать

Фото ДЧС Мангистау

Инцидент произошёл сегодня, 17 июня.



- На номер 101 поступило сообщение о том, что в районе 1 микрорайона, в море, примерно в 150-200 метрах от берега, унесло катамаран, на котором находилось шесть человек. На место прибыли два сотрудника ДЧС, которые довезли людей до берега. Несмотря на то, что было объявлено штормовое предупреждение, руководитель ИП «Самурадов Ермек» продолжает сдавать в аренду свои плавательные средства. В данном случае будет направлена информация в прокуратуру и в инспекцию транспортного контроля, - сообщил Бекболат Абдикадыров, заместитель начальник ДЧС Мангистауской области.