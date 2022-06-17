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ЛАДА.kz » Происшествия

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 18:21

Просмотров: 613

В Актау шесть человек унесло в море на катамаране: владельца плавсредства могут наказать

Спасатели Актау помогли выбраться на берег шестерым людям. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям региона намерены наказать владельцев прогулочных плавательных средств. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.

Фото ДЧС Мангистау
Инцидент произошёл сегодня, 17 июня.

- На номер 101 поступило сообщение о том, что в районе 1 микрорайона, в море, примерно в 150-200 метрах от берега, унесло катамаран, на котором находилось шесть человек. На место прибыли два сотрудника ДЧС, которые довезли людей до берега. Несмотря на то, что было объявлено штормовое предупреждение, руководитель ИП «Самурадов Ермек» продолжает сдавать в аренду свои плавательные средства. В данном случае будет направлена информация в прокуратуру и в инспекцию транспортного контроля, - сообщил Бекболат Абдикадыров, заместитель начальник ДЧС Мангистауской области.



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Комментарии ( 1 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 18:57
У нас в Крыму унесло в море на надувном матрасе двух детей 4 и 5 лет. Четвёртый день ищут

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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