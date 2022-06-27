«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 27 Июня
+31...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 470.9 KZT
  • €1 = 496.94 KZT
  • 1 RUB = 8.83 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 12:14

Просмотров: 3251

Находится в тяжелом состоянии: работник «Кала жолдары» пострадал в результате ночного ДТП в Актау

Сотрудник «Кала жолдары» 1960 года рождения пострадал в результате наезда автомобиля Toyota Alphard. Авария произошла ночью 25 июня, когда рабочий наносил разметку на дороге. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области. Врачи рассказали, что состояние пострадавшего мужчины оценивается как тяжелое. Он находится на аппарате ИВЛ в реанимационном отделении.

Фото из архива Lada.kz
Сотрудник «Кала жолдары» серьезно пострадал во время ночной смены: на мужчину совершил наезд водитель автомобиля Toyota Alphard. Авария произошла ночью 25 июня, когда рабочий наносил разметку на дороге в 29А микрорайоне.

- В 22:30 часов 25 июня на пульт дежурного «102» поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии напротив ресторана «Бак Сарай». Водитель автотранспорта Toyota Alphard при возникновении препятствий не предпринял меры для остановки и сбил работника, который наносил разметку на дорогу. В результате ДТП пострадавшего доставили в Мангистаускую областную больницу, - сообщили в полиции Мангистауской области.

Мужчина получил множественные травмы. Он находится в реанимации.

- Врачи диагностировали у пострадавшего открытую черепно–мозговую травму, перелом основания черепа, ушиб головного мозга тяжелой степени, эпидуральное кровоизлияние в правой височной области, травматическое субарахноидальное кровоизлияние, множественные переломы костей лица, перелом верхней челюсти, костей носа, перелом левой плечевой кости, закрытую травму грудной клетки, закрытый перелом двух ребер слева, ушибленную рану в теменной височной области, ссадины спины, - сообщили в пресс-службе Мангистауской областной больницы.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
DiDa (Посетители) Сегодня, 16:16
Тут 100 процентов вина работодателя. Дай Аллах выжить этому человеку. До пенсии всего один год остался, жалко.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Placida
 Forever Young (Посетители) Сегодня, 14:58
Чего и стоило ожидать...работают без световых приборов.... то есть в ночное время у них должны быть не обычные дорожные конусы а с горящими маячками! Надо привлечь к ответственности начальство Кала Жолдары! Почему для работы в ночное время у работников нету аварийных сигналов и т.д....???! Тупо ночью стоят на дороге!!! У нас улицы еле как освещены..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • 11900
  • Ed Word
  • Placida
  • Santa
 Empro (Посетители) Сегодня, 13:52
Ужас, мужика сильно покалечило... Здоровья ему.
Про водителя наверное промолчу, предположу, что летел, как летает большинство армянских альфардов...
 
-4
  • Empro
  • БО
  • MKC
  • NASA
 Не поддерживаю Поддерживаю
divannyexpert (Посетители) Сегодня, 13:45
почему в городе нет САХАРА?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика