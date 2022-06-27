Находится в тяжелом состоянии: работник «Кала жолдары» пострадал в результате ночного ДТП в Актау

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Сотрудник «Кала жолдары» серьезно пострадал во время ночной смены: на мужчину совершил наезд водитель автомобиля Toyota Alphard. Авария произошла ночью 25 июня, когда рабочий наносил разметку на дороге в 29А микрорайоне.



- В 22:30 часов 25 июня на пульт дежурного «102» поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии напротив ресторана «Бак Сарай». Водитель автотранспорта Toyota Alphard при возникновении препятствий не предпринял меры для остановки и сбил работника, который наносил разметку на дорогу. В результате ДТП пострадавшего доставили в Мангистаускую областную больницу, - сообщили в полиции Мангистауской области.



Мужчина получил множественные травмы. Он находится в реанимации.



- Врачи диагностировали у пострадавшего открытую черепно–мозговую травму, перелом основания черепа, ушиб головного мозга тяжелой степени, эпидуральное кровоизлияние в правой височной области, травматическое субарахноидальное кровоизлияние, множественные переломы костей лица, перелом верхней челюсти, костей носа, перелом левой плечевой кости, закрытую травму грудной клетки, закрытый перелом двух ребер слева, ушибленную рану в теменной височной области, ссадины спины, - сообщили в пресс-службе Мангистауской областной больницы.