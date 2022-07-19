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ЛАДА.kz » Происшествия

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 09:24

Просмотров: 2229

Шесть человек в Актау унесло в море на резиновых матрацах

Спасательную операцию проводили сотрудники ДЧС региона. Им удалось вернуть на берег двух взрослых и четверых детей.

Фото ДЧС Мангистауской области
ЧП едва не произошло на побережье пляжа «Солдатский» 18 июля в Актау. Во время отдыха на надувных матрацах семью из шести человек унесло в море. В воде оказались двое взрослых 1998 и 2004 годов рождения, а также четверо детей 2008, 2015, 2020 и 2021 годов рождения.

- Все они были благополучно спасены и в медицинской помощи не нуждались, - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.



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Комментарии ( 2 )

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Кари (Посетители) Сегодня, 14:03
зачем дитя 2021 года брать плавать на матраце hypnosis
 
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Космос (Посетители) Сегодня, 12:37
Мягко говоря, "странная" позиция у нашего дчс в вопросе безопасности людей на водоёме - на огромной территории морского побережья в черте города в воду зайти нельзя, потому как пляжи заброшены и не благоустроены, ногу можно сломать из-за мелководья и камней (1,7 мкр), но там почемуто по мнению дчс "можно купаться", в другом месте (4,5 мкр), где можно спокойно поплавать и где купались люди со дня возникновения города, оказывается "купаться нельзя!", зато каждую неделю на "разрешенных" дчс пляжах людей уносит в море на сомнительных плавсредствах, явно не для массового применения именно на море, не путать с озером или прудом! Это явление (доски, матрасы и прочая хрень явно не имеют морского сертификата для коммерческих целей) с нашим пофигизмом к правилам безопасности есть только жажда наживы с угрозой здоровью и жизни отдыхающих, очевидно. Тут дчс вообще угрозы не видит? Ждём громкой трагедии?
 
 

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