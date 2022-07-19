Шесть человек в Актау унесло в море на резиновых матрацах

Фото ДЧС Мангистауской области

ЧП едва не произошло на побережье пляжа «Солдатский» 18 июля в Актау. Во время отдыха на надувных матрацах семью из шести человек унесло в море. В воде оказались двое взрослых 1998 и 2004 годов рождения, а также четверо детей 2008, 2015, 2020 и 2021 годов рождения.



- Все они были благополучно спасены и в медицинской помощи не нуждались, - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.