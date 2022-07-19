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ЛАДА.kz » Происшествия

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 14:55

Просмотров: 1929

«Скажешь, что в тебя вселился демон»: призванный из Мангистау солдат заявил об избиениях

Военнослужащий из Мангистау, 19-летний Медет Амангельды рассказал родным, что его избил сержант. А его семье сообщили, что юноша «потерял рассудок». Об этом рассказывает атырауское издание «Ак Жайык».

Медет АМАНГЕЛЬДЫ
Медет Амангельды служит в войсковой части пограничной службы КНБ РК №2016 в Атырау. Его родные утверждают, что он нуждается в срочной медицинской помощи, сообщает akzh.kz .

По словам родственников, 11 июля Медета избили, но из войсковой части им об этом сообщили только 15 июля. Звонивший утверждал, что «Медет потерял рассудок».

Родители Медета захотели обследовать сына, сделать снимок МРТ, но командиры не разрешили его забрать. К приезду журналистов юноше всё-таки разрешили поехать в больницу. Сам солдат, по словам родных, жалуется на головную боль и слабость, но находится в своём уме.

В это время отец Медета спрашивал у военных, почему через неделю после травмы они не отвезли его сына в больницу, почему не сделали МРТ головы и почему не дали разрешения сделать это самим. Он открыто выразил подозрение, что «военные могут сговориться с врачами и скрыть истинный диагноз».

- Ведь в своей клинике они могут договориться между собой со знакомыми врачами. Кто будет нести ответственность, если солдат, которого избили в армии, заболеет и умрёт? Как вы думаете, почему сегодняшние наши подростки боятся идти в армию? Из-за такого вот беззакония, — поделился подозрениями родственник Медета Торе Толемисов.

Временно исполняющий обязанности начальника департамента пограничной службы КНБ РК по Атырауской области, полковник Галымжан Дуюсов заявил, что прокомментирует только «после получения согласования сверху». Однако он не отрицает, что родителям Медета 15 июля сообщили, что ему «нужна медицинская помощь». При этом журналистам он заявил, что родственники не дают согласия не медобследование. Один из родственников Медета, услышав это, возмутился: «Почему вы лжёте?», но ответа не последовало.

Позднее родные Медета сообщили, что военные поместили его в санчасть военного ведомства. В первом видео Медет рассказал, кто его ударил, когда и за что. По словам пострадавшего, 10 июля он вместе с другими сослуживцами отметил свой день рождения. А на следующий день во время обеденного перерыва его вызвал в кабинет старший сержант-старшина и избил за это. Но Медет утверждает, что заранее взял разрешение на проведение мероприятия. Во втором видео юноша рассказал, что 12 июля утром пошёл в санчасть, 13 июля утром на машине вместе с капитаном выезжал в город. Во время поездки военный посоветовал: «Если скажешь, что в тебя вселился демон, что внутри тебя кто-то сидит, что третий этаж очень опасный и хочется спрыгнуть, то тебя отправят в мечеть».


Автор видео Айнур САПАРОВА



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Комментарии ( 3 )

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 sergeiK71 (Посетители) Сегодня, 15:42
Пока не начнут посадки с верху, внизу не кто не станет шевелиться за свою жопу.
 
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 Pluto (Посетители) Сегодня, 15:29
Цитата: Orion
Orion (Посетители)
Сегодня, 15:24
Дедовщина будет продолжаться до тех пор, пока армию не сделают контрактной.


Не надо обольщаться и заблуждаться, дедовщина будет и в контрактной армии. Армия это компактный образец общества где эта армия находится. Что творится в обществе то же происходит и в армии.
 
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 Orion (Посетители) Сегодня, 15:24
Дедовщина будет продолжаться до тех пор, пока армию не сделают контрактной.
 
 

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