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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:56

Просмотров: 1131

В Актау родителей привлекли к ответственности за «прогулку» детей по карнизу на десятом этаже

Родители несовершеннолетних, которые ходили по карнизу одной из многоэтажек в Актау, привлечены к административной ответственности, сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Кадр видео
После того, как была сделана видеозапись с кадрами опасных игр детей на карнизе десятого этажа жилого комплекса «Atakent», на место выехали сотрудники ювенальной полиции региона.

- Родители несовершеннолетних привлечены к ответственности по части 1 статьи 127 Кодекса об Административных Правонарушениях РК. Проведена профилактическая беседа с детьми, а также с родителями по недопущению подобных случаев, - сообщили в полиции.

В департаменте полиции региона убедительно просят не оставлять детей без присмотра.

Статья 127 КоАП РК - Неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию – влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.



Напомним, что вчера, 25 июля, на видео попали трое детей, лазивших по краю бортика стены на десятом этаже высотного жилого здания, расположенного в 32Б микрорайоне.



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Комментарии ( 2 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 16:02
Pipito_317,

зачем Вам их лицо? встретите на улице и выскажите всё что думаете о них?)
 
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Pipito_317 (Посетители) Сегодня, 15:15
штраф 100 МРП нужно и лицо показали
 
 

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