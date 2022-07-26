В Актау родителей привлекли к ответственности за «прогулку» детей по карнизу на десятом этаже

Кадр видео
После того, как была сделана видеозапись с кадрами опасных игр детей на карнизе десятого этажа жилого комплекса «Atakent», на место выехали сотрудники ювенальной полиции региона.
- Родители несовершеннолетних привлечены к ответственности по части 1 статьи 127 Кодекса об Административных Правонарушениях РК. Проведена профилактическая беседа с детьми, а также с родителями по недопущению подобных случаев, - сообщили в полиции.
В департаменте полиции региона убедительно просят не оставлять детей без присмотра.
Статья 127 КоАП РК - Неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию – влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.
Напомним, что вчера, 25 июля, на видео попали трое детей, лазивших по краю бортика стены на десятом этаже высотного жилого здания, расположенного в 32Б микрорайоне.
- Родители несовершеннолетних привлечены к ответственности по части 1 статьи 127 Кодекса об Административных Правонарушениях РК. Проведена профилактическая беседа с детьми, а также с родителями по недопущению подобных случаев, - сообщили в полиции.
В департаменте полиции региона убедительно просят не оставлять детей без присмотра.
Статья 127 КоАП РК - Неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию – влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.
Напомним, что вчера, 25 июля, на видео попали трое детей, лазивших по краю бортика стены на десятом этаже высотного жилого здания, расположенного в 32Б микрорайоне.