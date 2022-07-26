Опасную прогулку детей по карнизу на десятом этаже сняли на видео очевидцы в Актау

Кадр из видео
Запись была опубликована в соцсетях 25 июля. На кадрах видео видно, как трое детей играют на краю жилого комплекса «Atakent», расположенного в 32Б микрорайоне.
- Мы шли по делам и увидели на высоте дома играющих детей. Очень испугались. Мы начали призывать, чтобы они зашли домой. Они сначала зашли, но потом опять вышли. У меня самой дети, поэтому я за них очень переживала. Стояла там, пока не зайдут в квартиру окончательно, - сообщила одна из очевидцев.
Видео из Instagram @bolgan_askarovna
Напомним, что 23 мая в Актау на видео попали дети, бегающие по крыше жилого комплекса «Green Park». Сотрудники полиции устанавливают личности несовершеннолетних детей.
- Мы шли по делам и увидели на высоте дома играющих детей. Очень испугались. Мы начали призывать, чтобы они зашли домой. Они сначала зашли, но потом опять вышли. У меня самой дети, поэтому я за них очень переживала. Стояла там, пока не зайдут в квартиру окончательно, - сообщила одна из очевидцев.
Видео из Instagram @bolgan_askarovna
Напомним, что 23 мая в Актау на видео попали дети, бегающие по крыше жилого комплекса «Green Park». Сотрудники полиции устанавливают личности несовершеннолетних детей.
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