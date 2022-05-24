Дети на крыше: в Актау на видео сняли опасные игры подростков

Кадр видео
Запись была опубликована в соцсетях. На кадрах видео трое детей бегают на крыше жилого комплекса «Green Park» в 17 микрорайоне.
В полиции региона сообщили, что 23 мая 2022 года в 19:45 часов на пульт дежурного «102» поступил вызов о том, что дети ходят на крыше жилого комплекса «Green Park» в 17 микрорайоне.
- На вызов выехали сотрудники ювенальной полиции. Но, в тот момент, на крыше никого не было,- сообщили в пресс-службе полиции региона.
Сотрудниками полиции устанавливаются личности несовершеннолетних.
- В данный момент на крышу доступ закрыт,- отметили в полиции.
В полиции региона сообщили, что 23 мая 2022 года в 19:45 часов на пульт дежурного «102» поступил вызов о том, что дети ходят на крыше жилого комплекса «Green Park» в 17 микрорайоне.
- На вызов выехали сотрудники ювенальной полиции. Но, в тот момент, на крыше никого не было,- сообщили в пресс-службе полиции региона.
Сотрудниками полиции устанавливаются личности несовершеннолетних.
- В данный момент на крышу доступ закрыт,- отметили в полиции.
Оставьте свой комментарий первым.