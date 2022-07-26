Убийством закончился конфликт водителей на дороге в Мангистау

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По данным пресс-службы ведомства, 22 июля в 20:15 в дежурную часть отдела полиции Мунайлинского района поступило сообщение о том, что возле проезжей части дороги в поселке Жана Даулет обнаружен труп мужчины с телесными повреждениями. В тот же день по данному факту было начато досудебное расследование по части 2 статьи 99 Уголовного Кодекса РК («Убийство»). Сотрудниками полиции по подозрению в убийстве 67-летнего жителя села Жана Даулет был задержан 35-летний мужчина.



- По предварительной версии, между фигурантами дела произошёл конфликт по поводу того, кто и кому должен уступить дорогу, где подозреваемый, поддавшись эмоциям, вышел из машины и избил 67-летнего водителя. После полученных травм тот скончался на месте, - рассказали в полиции региона.



С санкции следственного суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде «содержания под стражей» сроком на два месяца.



Представители правоохранительных органов призывают водителей не поддаваться эмоциям в подобных конфликтных ситуациях, возникающих на дороге.