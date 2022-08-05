Сгорели два авто: на трассе в Мангистау погиб один человек и пятеро пострадали

На 96 километре трассы Жетыбай-Шетпе сегодня, 5 августа, произошло ДТП с участием двух автомашин марок УАЗ и Toyota Prado. Авария произошла примерно в 09:00 часов.Водитель автотранспорта УАЗ, направляясь в сторону села Шетпе, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомашиной Toyota Prado, вследствие чего произошло возгорание обоих транспортных средств.В результате столкновения на месте происшествия от полученных травм скончался водитель автотранспорта УАЗ, а также пострадали пять человек. Все они были доставлены в областную больницу.- Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Мангистауского района по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса РК. Ведётся расследование, - сообщает департамент полиции Мангистауской области.