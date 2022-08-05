«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 05 Августа
+29...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 477.98 KZT
  • €1 = 488.93 KZT
  • 1 RUB = 7.93 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 19:48

Просмотров: 6

Сгорели два авто: на трассе в Мангистау погиб один человек и пятеро пострадали

ДТП произошло сегодня, 5 августа, примерно в 09:00 часов на трассе Жетыбай-Шетпе. Один человек погиб, ещё пятеро пострадали. Об этом сообщает департамент полиции Мангистауской области.

Кадр видеоролика
На 96 километре трассы Жетыбай-Шетпе сегодня, 5 августа, произошло ДТП с участием двух автомашин марок УАЗ и Toyota Prado. Авария произошла примерно в 09:00 часов.

Водитель автотранспорта УАЗ, направляясь в сторону села Шетпе, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомашиной Toyota Prado, вследствие чего произошло возгорание обоих транспортных средств.

В результате столкновения на месте происшествия от полученных травм скончался водитель автотранспорта УАЗ, а также пострадали пять человек. Все они были доставлены в областную больницу.

- Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Мангистауского района по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса РК. Ведётся расследование, - сообщает департамент полиции Мангистауской области.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика