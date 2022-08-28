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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:35

Просмотров: 402

В Актау мужчина спас унесённых в море девочек

Инцидент произошёл на территории базы отдыха «Золотое солнышко».

Фото предоставила Ажар Айболаткызы
По словам одной из свидетельниц случившегося Ажар Айболаткызы, инцидент произошёл 21 августа ближе к вечеру. Компания взрослых с детьми отдыхала на базе отдыха «Золотое солнышко». Дети беззаботно плескались в воде, а взрослые делали шашлыки.

Две девочки 12 и 13 лет решили покататься на сапборде прямо у кромки берега. Ничего не предвещало беды.

- Вдруг резко подул ветер и начал уносить их в море. Мать одной из девочек побежала к воде и начала отчаянно просить о помощи. Так как она не умеет плавать, в бессилии металась вдоль берега в поиске людей. Мы ничего не понимали и не слышали, хоть и находились недалеко от места события. Пока мы осознали, что случилось, сапборд с девочками ушёл очень далеко, ветер подгонял его всё дальше в море. В это время в сторону сапборда уже плыл человек. Было отчётливо видно, как он уверенно и со скоростью следовал за детьми. Казалось, стихия и человек боролись между собой. И вот этот мужчина, настигнув детей, схватившись за сапборд, начал плыть с ними к берегу. Всё произошло в считаные минуты. Уже в воде, у берега испуганных девочек обнимала в слезах моя коллега, вся дрожа от пережитого страха. А наш спаситель исчез также незаметно, как и появился, - описала случившееся Ажар Айболаткызы.


В Актау мужчина спас унесённых в море девочек


Событие могло принять другой поворот.

- А вдруг, в панике, девочки спрыгнули бы в воду. Я даже представить не могу, к чему бы это привело. После нам удалось выяснить, что спасителя зовут Александр, и он себя героем не считает. Он лишь кратко сказал, что так поступил бы любой настоящий мужчина. От вознаграждения скромно отказался. Все эти дни я думаю об этом случае, и все больше уверяюсь в том, что награда должна найти своего героя, потому что он в тот момент ни на секунды не раздумывая, с риском для жизни, бросился им на помощь. Теперь девочки имеют ещё одного ангела-хранителя. Пожалуйста, учите детей плавать, не поленитесь. Это очень пригодится, ведь мы не можем всю свою жизнь физически оберегать их, - поделилась Ажар Айболаткызы.


Родительницы спасённых девочек говорят, что мужчина категорически отказался от вознаграждения. Они считают, что о его подвиге должна знать вся страна.

- Это было реально страшно. Девочек унесло очень далеко, и никто не осмелился плыть за ними. Они очень сильно были напуганы. Что интересно, ветер как поднялся резко, так и успокоился быстро. Будто и не было ничего. Мы даже и подумать не могли, что погода так коварна, - говорит Ажар Айболаткызы.


Ажар Айболаткызы написала об этом пост в своей социальной сети Facebook и отметила ДЧС. После они сами связались с ней в целях установления обстоятельств дела и сообщили, что будут представлять Александра к награде, и поблагодарили девушку за освещение события.

Это единственное фото Александра, которое Ажар Айболаткызы удалось найти в социальных сетях.
В Актау мужчина спас унесённых в море девочек



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Комментарии ( 1 )

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  • Альберт
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Ingul (Посетители) Сегодня, 13:50
Настоящий мужчина, дай ему Бог здоровья.
 
 

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