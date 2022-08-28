Плыл против течения: журналист Lada.kz нашёл спасшего девочек в Актау мужчину

Александр Шарин
Александр Шарин оказался скромным парнем. Он смущён чрезмерным вниманием к его персоне, но всё же согласился рассказать историю спасения детей.
Он с семьёй и друзьями отдыхал на базе отдыха «Золотое солнышко». Его супруга заметила, что на сапборде катался мужчина. При этом течение было сильное.
В его отсутствие на сапборд сели девочки, не имеющие навыков гребли на доске.
Александр не ожидал, что будет столько внимания. Этот поступок, по его словам, совершил бы любой настоящий мужчина.
Сам он пловец-любитель.
К слову, мужчине 35 лет. Он родился в Актау. По профессии бухгалтер. Работал по специальности на «МАЭК» до 2012 года. После занялся предпринимательской деятельностью - снабжением и строительством. Женат. Воспитывает двух детей: семилетний сын Марк и 10-летняя дочь София.
Напомним, по словам одной из свидетельниц случившегося Ажар Айболаткызы, инцидент произошёл 21 августа ближе к вечеру.
В ДЧС региона корреспонденту Lada.kz сообщили, что Александра представят к награде.
Он с семьёй и друзьями отдыхал на базе отдыха «Золотое солнышко». Его супруга заметила, что на сапборде катался мужчина. При этом течение было сильное.
В его отсутствие на сапборд сели девочки, не имеющие навыков гребли на доске.
- Вдруг одна женщина (позднее мы узнали, что это мама одной из девочек) начала звать на помощь. Сначала я подумал, что они умеют плавать и кататься на доске, но волны их уносили всё дальше и дальше. Мне сразу же пришла мысль, что надо спасать девочек. Я бросился в воду и плыл против течения около 100 метров. Доплыв до них, я сел на доску и начал работать веслом. Вес троих на доске был уже немалый. Было очень тяжело грести против течения. Уже ближе к берегу я начал тянуть сапборд за верёвку. Всё закончилось благополучно, - рассказал мужчина.
Александр не ожидал, что будет столько внимания. Этот поступок, по его словам, совершил бы любой настоящий мужчина.
Сам он пловец-любитель.
- В молодости несколько раз тонул. Всевышний спасал, думаю, видимо, не просто так, а чтобы я ответил тем же. Честно, сам не ожидал, что так обернётся, - говорит Александр.
К слову, мужчине 35 лет. Он родился в Актау. По профессии бухгалтер. Работал по специальности на «МАЭК» до 2012 года. После занялся предпринимательской деятельностью - снабжением и строительством. Женат. Воспитывает двух детей: семилетний сын Марк и 10-летняя дочь София.
Дети Александра - Марк и София
Александр со своими родителями
Напомним, по словам одной из свидетельниц случившегося Ажар Айболаткызы, инцидент произошёл 21 августа ближе к вечеру.
В ДЧС региона корреспонденту Lada.kz сообщили, что Александра представят к награде.