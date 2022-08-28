Плыл против течения: журналист Lada.kz нашёл спасшего девочек в Актау мужчину

- Вдруг одна женщина (позднее мы узнали, что это мама одной из девочек) начала звать на помощь. Сначала я подумал, что они умеют плавать и кататься на доске, но волны их уносили всё дальше и дальше. Мне сразу же пришла мысль, что надо спасать девочек. Я бросился в воду и плыл против течения около 100 метров. Доплыв до них, я сел на доску и начал работать веслом. Вес троих на доске был уже немалый. Было очень тяжело грести против течения. Уже ближе к берегу я начал тянуть сапборд за верёвку. Всё закончилось благополучно, - рассказал мужчина.

- В молодости несколько раз тонул. Всевышний спасал, думаю, видимо, не просто так, а чтобы я ответил тем же. Честно, сам не ожидал, что так обернётся, - говорит Александр.

Дети Александра - Марк и София

Александр со своими родителями