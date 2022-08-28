«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 29 Августа
+26...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 468.1 KZT
  • €1 = 466.27 KZT
  • 1 RUB = 7.89 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 19:10

Просмотров: 2178

Плыл против течения: журналист Lada.kz нашёл спасшего девочек в Актау мужчину

Корреспонденту Lada.kz удалось связаться с Александром Шариным, который спас детей, которых уносило в море на сапборде.

Александр Шарин
Александр Шарин оказался скромным парнем. Он смущён чрезмерным вниманием к его персоне, но всё же согласился рассказать историю спасения детей.

Он с семьёй и друзьями отдыхал на базе отдыха «Золотое солнышко». Его супруга заметила, что на сапборде катался мужчина. При этом течение было сильное.

В его отсутствие на сапборд сели девочки, не имеющие навыков гребли на доске.

- Вдруг одна женщина (позднее мы узнали, что это мама одной из девочек) начала звать на помощь. Сначала я подумал, что они умеют плавать и кататься на доске, но волны их уносили всё дальше и дальше. Мне сразу же пришла мысль, что надо спасать девочек. Я бросился в воду и плыл против течения около 100 метров. Доплыв до них, я сел на доску и начал работать веслом. Вес троих на доске был уже немалый. Было очень тяжело грести против течения. Уже ближе к берегу я начал тянуть сапборд за верёвку. Всё закончилось благополучно, - рассказал мужчина.


Александр не ожидал, что будет столько внимания. Этот поступок, по его словам, совершил бы любой настоящий мужчина.

Сам он пловец-любитель.

- В молодости несколько раз тонул. Всевышний спасал, думаю, видимо, не просто так, а чтобы я ответил тем же. Честно, сам не ожидал, что так обернётся, - говорит Александр.


К слову, мужчине 35 лет. Он родился в Актау. По профессии бухгалтер. Работал по специальности на «МАЭК» до 2012 года. После занялся предпринимательской деятельностью - снабжением и строительством. Женат. Воспитывает двух детей: семилетний сын Марк и 10-летняя дочь София.

Плыл против течения: журналист Lada.kz нашёл спасшего девочек в Актау мужчину

Дети Александра - Марк и София


Плыл против течения: журналист Lada.kz нашёл спасшего девочек в Актау мужчину

Александр со своими родителями


Напомним, по словам одной из свидетельниц случившегося Ажар Айболаткызы, инцидент произошёл 21 августа ближе к вечеру.

В ДЧС региона корреспонденту Lada.kz сообщили, что Александра представят к награде.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Ирон
  • Ashat
  • babe
  • OlegVak
  • ABCD
  • ММА
 Ingul (Посетители) Вчера, 19:19
Мужика надо наградить, не каждый бросится в воду не зная чем это закончится.
Я тонул и знаю, не по наслышке, что это такое.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика