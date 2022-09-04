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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:42

Просмотров: 1682

Фонд «НеМолчи.kz»: насильника маленькой девочки задержали в Актау

С пострадавшим ребенком в настоящее время работает психолог, сообщает фонд «НеМолчи.kz».

Фото из доступных источников
На горячую линию фонда «НеМолчи.kz» вечером 3 сентября поступило сообщение по факту сексуального насилия в отношении пятилетней девочки из Актау. После обращения в фонде рекомендовали срочно вызывать полицию.

- Мама девочки поехала в управление полиции, но там никого не было. Женщина больше часа находилась возле полиции. Мы за это время сообщили на WhatsApp дежурному МВД РК, написали на страницах в Instagram дежурному прокурору РК и департамента полиции Мангистауской области. Никто не отреагировал, - сообщает фонд «НеМолчи.kz».


Пока сотрудники фонда нашли ответственных лиц, прошло почти два часа.

- Потом позвонил дежурный МВД РК и, наконец-то, дело сдвинулось. За это время полностью проинструктировали о правах потерпевшей, сообщили, какие следственные мероприятия должны пройти. Благодарим за выполненную работу опергруппу полиции Актау. Подозреваемого задержали. Мама девочки сообщила, что он признал вину. Шесть часов онлайн мы сопровождали маму по данному делу. Это очень важно - быть на связи с потерпевшей в первые минуты, хотя эту работу должны вести дежурные на горячих линиях, инструктировать, потому что люди сильно напуганы, готовы сдаться. Какое это напряжение и стресс, если рядом никого не будет, никто не поддержит, могут «сломать» все дело, - сообщили в фонде «НеМолчи.kz».


На данный момент с пострадавшим ребенком работает психолог. Далее должна пройти экспертиза.



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