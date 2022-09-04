Фонд «НеМолчи.kz»: насильника маленькой девочки задержали в Актау

- Мама девочки поехала в управление полиции, но там никого не было. Женщина больше часа находилась возле полиции. Мы за это время сообщили на WhatsApp дежурному МВД РК, написали на страницах в Instagram дежурному прокурору РК и департамента полиции Мангистауской области. Никто не отреагировал, - сообщает фонд «НеМолчи.kz».

- Потом позвонил дежурный МВД РК и, наконец-то, дело сдвинулось. За это время полностью проинструктировали о правах потерпевшей, сообщили, какие следственные мероприятия должны пройти. Благодарим за выполненную работу опергруппу полиции Актау. Подозреваемого задержали. Мама девочки сообщила, что он признал вину. Шесть часов онлайн мы сопровождали маму по данному делу. Это очень важно - быть на связи с потерпевшей в первые минуты, хотя эту работу должны вести дежурные на горячих линиях, инструктировать, потому что люди сильно напуганы, готовы сдаться. Какое это напряжение и стресс, если рядом никого не будет, никто не поддержит, могут «сломать» все дело, - сообщили в фонде «НеМолчи.kz».

На горячую линию фонда «НеМолчи.kz» вечером 3 сентября поступило сообщение по факту сексуального насилия в отношении пятилетней девочки из Актау. После обращения в фонде рекомендовали срочно вызывать полицию.Пока сотрудники фонда нашли ответственных лиц, прошло почти два часа.На данный момент с пострадавшим ребенком работает психолог. Далее должна пройти экспертиза.