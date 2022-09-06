Житель Жанаозена вырастил 16 кустов конопли.

Фото департамента полиции Мангистауской области
В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Дармек-3» в микрорайоне Мерей 5 сентября 2022 года задержан 53-летний житель Жанаозена. Он занимался по месту жительства культивированием запрещённых к разведению растений, содержащих наркотические вещества.
Напомним, 25 февраля около 200 килограммов марихуаны планировали сбыть в Актау.
- В отношении задержанного начато досудебное расследование по статье 300 Уголовного кодекса РК (Незаконное культивирование наркосодержащих растений). Проводятся необходимые следственные действия, - рассказали в полиции региона.
Видео департамента полиции Мангистауской Области.
Напомним, 25 февраля около 200 килограммов марихуаны планировали сбыть в Актау.