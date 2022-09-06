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ЛАДА.kz » Происшествия

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 18:29

Просмотров: 455

Житель Жанаозена вырастил 16 кустов конопли

Сотрудниками департамента полиции Мангистауской области задержан 53-летний житель Жанаозена, который вырастил на участке у своего дома 16 кустов конопли, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото департамента полиции Мангистауской области
В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Дармек-3» в микрорайоне Мерей 5 сентября 2022 года задержан 53-летний житель Жанаозена. Он занимался по месту жительства культивированием запрещённых к разведению растений, содержащих наркотические вещества.

- В отношении задержанного начато досудебное расследование по статье 300 Уголовного кодекса РК (Незаконное культивирование наркосодержащих растений). Проводятся необходимые следственные действия, - рассказали в полиции региона.



Видео департамента полиции Мангистауской Области.


Напомним, 25 февраля около 200 килограммов марихуаны планировали сбыть в Актау.



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Комментарии ( 1 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 19:35
Житель Жанаозена вырастил 16 кустов конопли.

А говорят ЧТО!, в Узени нет работы...
Вот, "человек - агроном", нашёл себе "занятие", для себя и гостей угостить "дурманом", что бы улететь в сладкие грёзы, от такой жизни...
НО, был с поличным задержан...


Сотрудниками департамента полиции Мангистауской области.
Коллективный "улёт", сорвался..

Все мы ходим под богом.
 
 

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