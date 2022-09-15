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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 13:22

Просмотров: 1648

Самосуд сняли на видео: учинивших расправу над «закладчиками» наркотиков разыскивают в Актау

В Сети опубликовали видео расправы над предполагаемыми закладчиками наркотиков. В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что личности вершителей произвола установлены.

Скриншот из кадров видео
Видео самосуда над предполагаемыми «закладчиками» появилось в социальных сетях вчера, 14 сентября.

На кадрах видеоролика запечатлено избиение предполагаемых разносчиков наркотических средств.

В полиции области рассказали, что личности участников инцидента установлены и в данный момент предпринимаются меры по задержанию подозреваемых.

- Начато досудебное расследование по статье 293 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (УК РК) (хулиганство). Дело находится на контроле руководства департамента полиции области, - отметили в пресс-службе ведомства.

Редакция Lada.kz ждет официальных комментариев о состоянии пострадавших от управления здравоохранения области.

Осторожно, 18+! Слабонервным, беременным, а также лицам до 18 лет просмотр данного видео не рекомендуется!




Михаил Одинцов



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Комментарии ( 1 )

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 Username (Посетители) Сегодня, 13:46
Жестоко, очень, мне кажется достаточно было бы по башне настучать, хотя всей истории мы не знаем.

Надеюсь желающих заниматься закладками, данное видео хорошо демотивирует.
 
 

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