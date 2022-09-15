Самосуд сняли на видео: учинивших расправу над «закладчиками» наркотиков разыскивают в Актау





Видео самосуда над предполагаемыми «закладчиками» появилось в социальных сетях вчера, 14 сентября.На кадрах видеоролика запечатлено избиение предполагаемых разносчиков наркотических средств.В полиции области рассказали, что личности участников инцидента установлены и в данный момент предпринимаются меры по задержанию подозреваемых.- Начато досудебное расследование по статье 293 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (УК РК) (хулиганство). Дело находится на контроле руководства департамента полиции области, - отметили в пресс-службе ведомства.Редакция Lada.kz ждет официальных комментариев о состоянии пострадавших от управления здравоохранения области.