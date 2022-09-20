В Актау псевдосалафиты пытались завладеть чужой квартирой

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Как передает Polisia.kz, 9 сентября поступила оперативная информация о вымогательстве денежных средств у жителя Актау приверженцами деструктивного религиозного течения.
- Действовали они в группе лиц по предварительному сговору. Пострадавшему причинили материальный ущерб в размере 20 миллионов тенге, переоформив против его воли трехкомнатную квартиру. Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований департамента полиции Мангистауской области по части 3 статьи 194 УК РК «Вымогательство». В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию экстремизма задержали четверых подозреваемых. Все водворены в изолятор временного содержания, где с санкции суда все были арестованы, - сообщает Polisia.kz.
- Действовали они в группе лиц по предварительному сговору. Пострадавшему причинили материальный ущерб в размере 20 миллионов тенге, переоформив против его воли трехкомнатную квартиру. Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований департамента полиции Мангистауской области по части 3 статьи 194 УК РК «Вымогательство». В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию экстремизма задержали четверых подозреваемых. Все водворены в изолятор временного содержания, где с санкции суда все были арестованы, - сообщает Polisia.kz.