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ЛАДА.kz » Происшествия

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 14:16

Просмотров: 1576

В Актау псевдосалафиты пытались завладеть чужой квартирой

Группа людей пытались завладеть чужим имуществом в Актау. Потерпевшему причинен ущерб на 20 миллионов тенге. Об этом сообщает Polisia.kz

Фото с сайта Polisia.kz
Как передает Polisia.kz, 9 сентября поступила оперативная информация о вымогательстве денежных средств у жителя Актау приверженцами деструктивного религиозного течения.

- Действовали они в группе лиц по предварительному сговору. Пострадавшему причинили материальный ущерб в размере 20 миллионов тенге, переоформив против его воли трехкомнатную квартиру. Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований департамента полиции Мангистауской области по части 3 статьи 194 УК РК «Вымогательство». В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию экстремизма задержали четверых подозреваемых. Все водворены в изолятор временного содержания, где с санкции суда все были арестованы, - сообщает Polisia.kz.



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Комментарии ( 2 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 15:51
Цитата: strana.kz
вы побольше впускайте сюда всякий сброд

ДА!, особенно с Авгана и Ирана, на "историческую родину"...
И будете держать спецназ по тревоге...

Все мы ходим под богом.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • БО
  • Жанар
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:28
вы побольше впускайте сюда всякий сброд
 
 

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