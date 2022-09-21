Жительница Мангистау заплатила мошеннику 2 миллиона тенге за трудоустройство

Иллюстративное фото из открытых источников
- Жительница Мангистау обратилась в полицию с заявлением. Мошенница обманула её, пообещав, что устроит на работу. Далее взяла у неё 2 000 000 тенге, однако не сдержала своего обещания, - сообщили в полиции региона.
По данному факту ведётся расследование по статье 190 УК РК (мошенничество). Иная информация не разглашается в интересах следствия.
ДП Мангистауской области призывает горожан остерегаться мошенников.
- Не переводите денежные средства на ненадёжные счета, в случае мошенничества просим обратиться в полицию, - сообщили в ведомстве.
По данному факту ведётся расследование по статье 190 УК РК (мошенничество). Иная информация не разглашается в интересах следствия.
ДП Мангистауской области призывает горожан остерегаться мошенников.
- Не переводите денежные средства на ненадёжные счета, в случае мошенничества просим обратиться в полицию, - сообщили в ведомстве.
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