Жительница Мангистау заплатила мошеннику 2 миллиона тенге за трудоустройство

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- Жительница Мангистау обратилась в полицию с заявлением. Мошенница обманула её, пообещав, что устроит на работу. Далее взяла у неё 2 000 000 тенге, однако не сдержала своего обещания, - сообщили в полиции региона.



По данному факту ведётся расследование по статье 190 УК РК (мошенничество). Иная информация не разглашается в интересах следствия.



ДП Мангистауской области призывает горожан остерегаться мошенников.



- Не переводите денежные средства на ненадёжные счета, в случае мошенничества просим обратиться в полицию, - сообщили в ведомстве.