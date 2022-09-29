В социальных сетях распространяют информацию о суициде подростка в Актау

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В социальных сетях появилась информация, что вчера, 28 сентября, в Актау из многоэтажного дома выпала не женщина, как ранее сообщали в департаменте полиции региона, а подросток.
На сайте Экспресс К появились подробности трагического события со ссылкой на общественницу.
По её словам, девочка свела счёты с жизнью 28 сентября, спрыгнув с высотки.
«Вы помните мой пост от 1 июня? Я писала о защите детей. И о девочке, которая стала сиротой в два годика и жила с бабушкой и двумя тётями и их семьями. Которую с семи лет начали насиловать два её родных дяди. И насиловали девять лет подряд. Она не выдержала и вскрыла себе вены. Попала в психбольницу и там рассказала врачам. Те вызвали полицию и возбудили уголовное дело. Девочку отправили в детский дом, а насильников арестовали до суда. Я тогда искала приёмную семью для девочки. Нашла… но мы не успели…»,— написала общественница, передаёт Экспресс К.
Фото FB
Также общественница сообщила, что в августе этого года суд закрыл дело за отсутствием улик. Мужчины вышли на свободу.
- Тогда мы — общественники и детский омбудсмен — стали требовать, чтобы девочку перевели в Алматы. Тут ей было бы безопаснее. Но чиновники сопротивлялись, говорили, что тогда она в своём городе будет снята с очереди на жилье,— рассказала неравнодушная гражданка Экспресс К.
Также она сообщила, что уполномоченный по правам ребёнка в Казахстане Аружан Саин планирует писать заявление в прокуратуру с требованием привлечь виновных лиц за доведение до самоубийства.
Напомним, трагедия произошла вчера, 28 сентября 2022 года, в 40 доме в 13 микрорайоне. В департаменте полиции сообщили, что погибла женщина.
На сайте Экспресс К появились подробности трагического события со ссылкой на общественницу.
По её словам, девочка свела счёты с жизнью 28 сентября, спрыгнув с высотки.
«Вы помните мой пост от 1 июня? Я писала о защите детей. И о девочке, которая стала сиротой в два годика и жила с бабушкой и двумя тётями и их семьями. Которую с семи лет начали насиловать два её родных дяди. И насиловали девять лет подряд. Она не выдержала и вскрыла себе вены. Попала в психбольницу и там рассказала врачам. Те вызвали полицию и возбудили уголовное дело. Девочку отправили в детский дом, а насильников арестовали до суда. Я тогда искала приёмную семью для девочки. Нашла… но мы не успели…»,— написала общественница, передаёт Экспресс К.
Фото FB
Также общественница сообщила, что в августе этого года суд закрыл дело за отсутствием улик. Мужчины вышли на свободу.
- Тогда мы — общественники и детский омбудсмен — стали требовать, чтобы девочку перевели в Алматы. Тут ей было бы безопаснее. Но чиновники сопротивлялись, говорили, что тогда она в своём городе будет снята с очереди на жилье,— рассказала неравнодушная гражданка Экспресс К.
Также она сообщила, что уполномоченный по правам ребёнка в Казахстане Аружан Саин планирует писать заявление в прокуратуру с требованием привлечь виновных лиц за доведение до самоубийства.
Напомним, трагедия произошла вчера, 28 сентября 2022 года, в 40 доме в 13 микрорайоне. В департаменте полиции сообщили, что погибла женщина.
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