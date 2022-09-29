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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:23

Просмотров: 787

В социальных сетях распространяют информацию о суициде подростка в Актау

В Сети появилась информация о подростке, которая свела счёты с жизнью, спрыгнув с высотки

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В социальных сетях появилась информация, что вчера, 28 сентября, в Актау из многоэтажного дома выпала не женщина, как ранее сообщали в департаменте полиции региона, а подросток.

На сайте Экспресс К появились подробности трагического события со ссылкой на общественницу.

По её словам, девочка свела счёты с жизнью 28 сентября, спрыгнув с высотки.

«Вы помните мой пост от 1 июня? Я писала о защите детей. И о девочке, которая стала сиротой в два годика и жила с бабушкой и двумя тётями и их семьями. Которую с семи лет начали насиловать два её родных дяди. И насиловали девять лет подряд. Она не выдержала и вскрыла себе вены. Попала в психбольницу и там рассказала врачам. Те вызвали полицию и возбудили уголовное дело. Девочку отправили в детский дом, а насильников арестовали до суда. Я тогда искала приёмную семью для девочки. Нашла… но мы не успели…»,— написала общественница, передаёт Экспресс К.

В социальных сетях распространяют информацию о суициде подростка в Актау

Фото FB

Также общественница сообщила, что в августе этого года суд закрыл дело за отсутствием улик. Мужчины вышли на свободу.

- Тогда мы — общественники и детский омбудсмен — стали требовать, чтобы девочку перевели в Алматы. Тут ей было бы безопаснее. Но чиновники сопротивлялись, говорили, что тогда она в своём городе будет снята с очереди на жилье,— рассказала неравнодушная гражданка Экспресс К.

Также она сообщила, что уполномоченный по правам ребёнка в Казахстане Аружан Саин планирует писать заявление в прокуратуру с требованием привлечь виновных лиц за доведение до самоубийства.

Напомним, трагедия произошла вчера, 28 сентября 2022 года, в 40 доме в 13 микрорайоне. В департаменте полиции сообщили, что погибла женщина.



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