Сбил лошадей на дороге Актау-Акшукур: два человека пострадали в ДТП

- Их осмотрел травматолог. Проведены рентген головного мозга, КТ-исследования. Травм не выявлено. Пострадавшие направлены на амбулаторное лечение в связи с удовлетворительным состоянием, - отметили врачи.

По информации полиции, 30 сентября около 20:50 в дежурную часть поступило сообщение о ДТП на автодороге Актау-Акшукур.Установлено, что водитель Daewoo Nexia совершил наезд на двух лошадей. В результате столкновения пострадали два человека.Полицейские в данный момент устанавливают хозяев животных.На водителя будет составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК.Как сообщили в Мангистауской областной многопрофильной больнице, в медучреждение обратились 18-летняя девушка и 47-летняя женщина.Напомним, в прошлом месяце на трассе Актау-Жанаозен в результате ДТП с верблюдом погиб 57-летний мужчина.Также в сентябре в результате наезда на верблюдов погибли два человека.