Сбил лошадей на дороге Актау-Акшукур: два человека пострадали в ДТП

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По информации полиции, 30 сентября около 20:50 в дежурную часть поступило сообщение о ДТП на автодороге Актау-Акшукур.
Установлено, что водитель Daewoo Nexia совершил наезд на двух лошадей. В результате столкновения пострадали два человека.
Полицейские в данный момент устанавливают хозяев животных.
На водителя будет составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК.
Как сообщили в Мангистауской областной многопрофильной больнице, в медучреждение обратились 18-летняя девушка и 47-летняя женщина.
Напомним, в прошлом месяце на трассе Актау-Жанаозен в результате ДТП с верблюдом погиб 57-летний мужчина.
Также в сентябре в результате наезда на верблюдов погибли два человека.
Для справки:
Статья 610 КоАП РК - Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.
Часть 1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, - влечет штраф в размере 20 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
Часть 2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, - влечет штраф в размере 40 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.
Часть 3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством, - влекут штраф в размере 60 МРП.
Установлено, что водитель Daewoo Nexia совершил наезд на двух лошадей. В результате столкновения пострадали два человека.
Полицейские в данный момент устанавливают хозяев животных.
На водителя будет составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК.
Как сообщили в Мангистауской областной многопрофильной больнице, в медучреждение обратились 18-летняя девушка и 47-летняя женщина.
- Их осмотрел травматолог. Проведены рентген головного мозга, КТ-исследования. Травм не выявлено. Пострадавшие направлены на амбулаторное лечение в связи с удовлетворительным состоянием, - отметили врачи.
Напомним, в прошлом месяце на трассе Актау-Жанаозен в результате ДТП с верблюдом погиб 57-летний мужчина.
Также в сентябре в результате наезда на верблюдов погибли два человека.
Для справки:
Статья 610 КоАП РК - Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.
Часть 1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, - влечет штраф в размере 20 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
Часть 2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, - влечет штраф в размере 40 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.
Часть 3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством, - влекут штраф в размере 60 МРП.