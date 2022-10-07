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ЛАДА.kz » Происшествия

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 11:44

Просмотров: 3388

Толпой на одного: избиение парня на улице сняли на видео в Актау

На кадрах ролика, который распространился в Сети, видно, как не менее семи молодых парней нападают на человека. Лежащего на земле парня активно избивают и пинают ногами. Полиция начала по данному факту досудебное расследование по статье «Хулиганство».

Кадр видеоролика
Полицейские задержали участников драки в Актау.

- Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 293 Уголовного Кодекса РК «Хулиганство». В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции управления полиции Актау задержаны все участники данного инцидента. Выяснилось, что между молодыми людьми произошла словесная перепалка, которая переросла в драку, - сообщили в полиции Мангистауской области.

Назначены необходимые экспертизы. Иная информация в интересах следствия не разглашается.




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Комментарии ( 4 )

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полина1952 (Посетители) Сегодня, 15:54
один на один--трусы и звери
 
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 strana.kz (Посетители) Сегодня, 12:54
потерпевший! если ты личность уважаешь себя как человека разумного то никаких примирений! и настаивать на другой статье как минимум покушение на убийство.

если тебе конечно важны деньги за такое унижение уничтожение твоего здоровья то...
 
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 babe (Посетители) Сегодня, 12:46
Удивительные законы в Казахстане! Избивают человека, и при этом сей факт квалифицируется как хулиганство, за которое никакого наказания не последует.
Издеваются жестоко над животными, убивают и за это максимум получают штраф!
 
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 strana.kz (Посетители) Сегодня, 12:22
бл с какой жестокостью прыгают на голову. это прям трэнд то на кошку на голову то на человека
всех на нары! по 10 лет им впаять. убьют даже глазом не моргнут
это не хулиганство а покушение на жизнь уже! что за классификация законов?

какая мать их воспитала, если смотрите пусть вам стыд и позор на вашу голову
 
 

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