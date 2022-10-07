Толпой на одного: избиение парня на улице сняли на видео в Актау

Полицейские задержали участников драки в Актау.- Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 293 Уголовного Кодекса РК «Хулиганство». В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции управления полиции Актау задержаны все участники данного инцидента. Выяснилось, что между молодыми людьми произошла словесная перепалка, которая переросла в драку, - сообщили в полиции Мангистауской области.Назначены необходимые экспертизы. Иная информация в интересах следствия не разглашается.