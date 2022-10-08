Таксисты затеяли потасовку в аэропорту Актау

По словам очевидцев, стычка между водителями такси произошла у входа в международный аэропорт Актау.На видео двое мужчин устроили перепалку. Один из них накинулся на своего оппонента, используя нецензурную брань.Драку удалось предотвратить их коллегам.В департаменте на транспорте сообщили, что вышеуказанный факт зарегистрирован в департаменте полиции Мангистауской области.