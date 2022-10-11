Компанию подростков задержали в Мангистауской области после массовой драки

Драка произошла 8 октября около 22:00 часов рядом с железнодорожным вокзалом села Шетпе. Установлены личности 18 подростков 16-17 лет, которые вместе с родителями доставлены в отдел полиции.- В полиции отметили, что по данному факту никаких жалоб и заявлений не поступало. Законные представители несовершеннолетних привлечены к ответственности по части 2 статьи 442 КоАП РК (Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей). Также с каждым из них проведена профилактическая беседа, – сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.