Полицейские Актау предотвратили суицид женщины

Инцидент произошёл вечером 10 октября в 15 микрорайоне Актау.- Около 21:50 часов поступила информация о том, что женщина собирается спрыгнуть со второго этажа одного из домов 15 микрорайона. На место происшествия выехал наряд патрульной полиции в составе Нурболата Кобегенова, Нурбола Айтжанова и участкового инспектора полиции Нуржана Жакипова. Женщина сидела на внешнем блоке кондиционера, - сообщили в полиции.Дверь в квартиру была закрыта на ключ, для её открытия требовались специалисты.- Не теряя времени, Нурболат Кобегенов, инспектор службы батальона патрульной полиции, взобрался наверх с помощью деревьев перед домом. Остальные вели с женщиной переговоры, осуществляли меры безопасности. Нурболат с женщиной через окно в итоге проникли в дом. Он был рядом и провёл с ней беседу до приезда родственников, – сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.Как добавили в полиции, 48-летняя женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.