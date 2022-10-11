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ЛАДА.kz » Происшествия

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:37

Просмотров: 312

Полицейские Актау предотвратили суицид женщины

Полицейские Актау, взобравшись на дерево, спасли женщину от суицида. 48-летняя женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Фото из открытых источников
Инцидент произошёл вечером 10 октября в 15 микрорайоне Актау.

- Около 21:50 часов поступила информация о том, что женщина собирается спрыгнуть со второго этажа одного из домов 15 микрорайона. На место происшествия выехал наряд патрульной полиции в составе Нурболата Кобегенова, Нурбола Айтжанова и участкового инспектора полиции Нуржана Жакипова. Женщина сидела на внешнем блоке кондиционера, - сообщили в полиции.

Дверь в квартиру была закрыта на ключ, для её открытия требовались специалисты.

- Не теряя времени, Нурболат Кобегенов, инспектор службы батальона патрульной полиции, взобрался наверх с помощью деревьев перед домом. Остальные вели с женщиной переговоры, осуществляли меры безопасности. Нурболат с женщиной через окно в итоге проникли в дом. Он был рядом и провёл с ней беседу до приезда родственников, – сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.



Как добавили в полиции, 48-летняя женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.



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