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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:30

Просмотров: 174

Задержанного отпустили: мама пострадавшей от домогательств восьмилетней девочки из Актау возмущена расследованием дела

Мама пострадавшей девочки рассказала, что подозреваемого в домогательстве к её дочке отпустили, им оказался школьник, который учится в той же школе, где и восьмилетняя девочка.

Кадр видео
По словам мамы пострадавшей девочки, подозреваемым является старшеклассник, который учится в той же школе, где и её дочь. На момент его действий в отношении девочки ему было 17 лет. На днях подозреваемому исполнилось 18.

Мама и бабушка подозреваемого приходили домой к пострадавшей стороне.

- Я бы поняла, если бы они признали, что их сын виноват. Если бы они сказали, что сами с ним разберутся и впредь от его действий ни один ребёнок не пострадает. Но они обвиняют мою дочь. Говорят, что из-за моей восьмилетней дочери могут посадить их сына. Они считают, что их парень ничего не сделал, а просто стряхнул пыль с юбки моей дочери. Заявляют мне, что дадут пять тысяч тенге на психолога для моего ребёнка. Вчера в стенах школы они тоже начали на нас нападать, будто жертва не мы - а они, - рассказала мать школьницы.

Женщина отметила, что в школе отреагировали на ситуацию максимально просто, перевели подозреваемого парня в другое учебное заведение.

- Они сделали это вчера, но никаких подробностей не сообщают. Вчера я пришла забирать дочь из школы, а этот парень спокойно сидит там. Еще бы 20 минут и они бы с дочерью встретились лоб в лоб. А у моего ребёнка сильный страх теперь, - рассказывает мама пострадавшей.

По словам женщины, подозреваемого отпустили в первый же день задержания, объясняя это тем, что ему еще не было 18 лет.

- Следователи говорят, что действуют в рамках закона, но на деле ничего не происходит. Куда все смотрят? Ждут трагедии? Ждут, когда он совершит более тяжкое преступление? Его допросили, есть доказательства, есть видео, но никто ничего не делает! Почему его защищают, а не мою пострадавшую дочь? Меня все органы не слышат. Все педофилы и насильники не становятся жестокими в один момент. Они начинают чувствовать безнаказанность и безразличие общества, начинают пользоваться этим. Жалко детей наших, которые не защищены законом, - жалуется мама девочки.

Напомним, инцидент произошел 28 сентября в 17:30 в Актау.

В социальной сети появилось видео домогательства мужчины к восьмилетней девочке.

В полиции региона сообщили, что подозреваемый мужчина задержан. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау по части 1 статьи 124 УК РК (Совершение развратных действий без применения насилия в отношении заведомо малолетней (малолетнего) – наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью).




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