Девушка присвоила выпавший кошелёк пенсионерки в Актау

- Он отказался подходить в ТРК «Актау» и безразлично заявил, что это не кража, а находка. Но согласно закону лицо, нашедшее утерянную вещь, обязано уведомить об этом. А эта девушка утаила находку... Получается, что действия уже подлежат краже, и участковый в данном случае неправ. По сей день никто не собирается её искать, - говорит женщина.

Поднявшая кошелек девушка передвигается по ТРК «Актау»

- У меня ужасное материальное положение, и это большая потеря. К тому же я страдаю сердечной недостаточностью. Мне нельзя расстраиваться, а то может случиться приступ. Я очень надеюсь, что девушка откликнется и сама вернёт мне деньги, или её кто-нибудь узнает и сообщит мне её данные, - обратилась Ольга.

Инцидент произошёл на этой неделе вечером в среду, 12 октября, в бутике «Koton» в ТРК «Актау».Владелица кошелька - 70-летняя местная жительница рассказала, что не услышала звука его падения. Внутри, как она утверждает, было 68 500 тенге купюрами. Эти деньги предназначались для оплаты двух кредитов и коммунальных услуг.На следующий день пенсионерка обратилась к администрации ТРК «Актау», которая через охрану предоставила запись с камер наблюдения. На кадрах видно, как женщина обронила кошелёк, и спустя семь минут его подняла девушка.Потерпевшая позвонила в «102». Через время ей перезвонил участковый 16 микрорайона.В понедельник, 17 октября, пенсионерка намерена обратиться с заявлением в городскую прокуратуру.По камерам видеонаблюдения стало ясно, как уверяет пенсионерка, что девушка отправилась с кошельком в бутик «DeFacto», где приобрела мелкие вещи за наличный расчет.После она обратилась к посетительнице магазина, передала ей деньги и попросила перевести их ей на телефон безналичным расчётом.