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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:52

Просмотров: 483

Девушка присвоила выпавший кошелёк пенсионерки в Актау

Пожилая женщина просит помочь разыскать девушку, поднявшую её кошелек с деньгами.

Кадр видео
Инцидент произошёл на этой неделе вечером в среду, 12 октября, в бутике «Koton» в ТРК «Актау».

Владелица кошелька - 70-летняя местная жительница рассказала, что не услышала звука его падения. Внутри, как она утверждает, было 68 500 тенге купюрами. Эти деньги предназначались для оплаты двух кредитов и коммунальных услуг.

На следующий день пенсионерка обратилась к администрации ТРК «Актау», которая через охрану предоставила запись с камер наблюдения. На кадрах видно, как женщина обронила кошелёк, и спустя семь минут его подняла девушка.



Потерпевшая позвонила в «102». Через время ей перезвонил участковый 16 микрорайона.

- Он отказался подходить в ТРК «Актау» и безразлично заявил, что это не кража, а находка. Но согласно закону лицо, нашедшее утерянную вещь, обязано уведомить об этом. А эта девушка утаила находку... Получается, что действия уже подлежат краже, и участковый в данном случае неправ. По сей день никто не собирается её искать, - говорит женщина.


Девушка присвоила выпавший кошелёк пенсионерки в Актау


В понедельник, 17 октября, пенсионерка намерена обратиться с заявлением в городскую прокуратуру.

Девушка присвоила выпавший кошелёк пенсионерки в Актау

Поднявшая кошелек девушка передвигается по ТРК «Актау»


По камерам видеонаблюдения стало ясно, как уверяет пенсионерка, что девушка отправилась с кошельком в бутик «DeFacto», где приобрела мелкие вещи за наличный расчет.

После она обратилась к посетительнице магазина, передала ей деньги и попросила перевести их ей на телефон безналичным расчётом.



- У меня ужасное материальное положение, и это большая потеря. К тому же я страдаю сердечной недостаточностью. Мне нельзя расстраиваться, а то может случиться приступ. Я очень надеюсь, что девушка откликнется и сама вернёт мне деньги, или её кто-нибудь узнает и сообщит мне её данные, - обратилась Ольга.


Узнавших девушку, просят позвонить по номеру: 8 (708) 674-33-20, 8 (705) 174-42-75.



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Комментарии ( 1 )

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  • Adai11
 Ирон (Посетители) Сегодня, 08:58
А ведь и правда это не кража.она нашла.шас мир не тот и время не то что бы были честным .у всех проблемы я не сужу девушку я бы вернул кошелек.воспитание и повадки .время шас учит другому
 
 

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