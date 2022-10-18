Грузовой автомобиль сгорел в Актау

Возгорание автотранспорта произошло сегодня, 18 октября. Очевидцы сняли горящий грузовик на видео.- Вызов о возгорании автомашины в дежурную часть поступил в 19: 55. На место выехали 13 человек и 2 единицы техники. Пострадавших нет. Обстоятельства выясняются, - сообщил Кайсар Нурманов, главный специалист УЧС Актау.