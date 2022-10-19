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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:21

Просмотров: 486

Счётчики на 13 миллионов тенге украли в многоэтажке Актау

Жильцам пообещали решить сложившуюся проблему.

Фото жителей дома №29 в 32А микрорайоне
По словам жителей дома №29 в 32А микрорайоне, на прошлой неделе в общедомовом чате WhatsApp поднимался вопрос по отоплению. Тогда в диспетчерской ЖЭКа «Асмир Қызмет» ответили жильцам, что необходимо оставить заявку. Первым подавшим заявку сразу подключили отопление. Большая часть квартир на этой неделе по-прежнему не отапливались. На поданные заявки жильцов их просили ожидать подключения.

В этот вторник, 18 октября, не дождавшиеся включения отопления жители, устроили собрание, куда вызвали полицию и представителей ЖЭКа. Открыв дверь в помещение, где находятся счётчики отопления, сантехник их там не обнаружил.

Счётчики на 13 миллионов тенге украли в многоэтажке Актау


Как выяснилось, из 10 подъездов многоквартирного дома было похищено более 300 счётчиков. Стоимость одного счётчика - 43 тысячи тенге. Приблизительная сумма ущерба, как подсчитали жители, составила примерно 13 миллионов тенге.

Счётчики на 13 миллионов тенге украли в многоэтажке Актау


Как говорят жители, доступ к счётчикам имеется только у ЖЭКа. Последние же не в курсе, кто мог украсть приборы учёта.

Счётчики на 13 миллионов тенге украли в многоэтажке Актау


Оставшимся без счётчиков жителям начальник ЖЭКа пообещал их приобрести и установить.

Счётчики на 13 миллионов тенге украли в многоэтажке Актау


На месте, как говорят жители, работают криминалисты.




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