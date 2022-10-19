Счётчики на 13 миллионов тенге украли в многоэтажке Актау

По словам жителей дома №29 в 32А микрорайоне, на прошлой неделе в общедомовом чате WhatsApp поднимался вопрос по отоплению. Тогда в диспетчерской ЖЭКа «Асмир Қызмет» ответили жильцам, что необходимо оставить заявку. Первым подавшим заявку сразу подключили отопление. Большая часть квартир на этой неделе по-прежнему не отапливались. На поданные заявки жильцов их просили ожидать подключения.В этот вторник, 18 октября, не дождавшиеся включения отопления жители, устроили собрание, куда вызвали полицию и представителей ЖЭКа. Открыв дверь в помещение, где находятся счётчики отопления, сантехник их там не обнаружил.Как выяснилось, из 10 подъездов многоквартирного дома было похищено более 300 счётчиков. Стоимость одного счётчика - 43 тысячи тенге. Приблизительная сумма ущерба, как подсчитали жители, составила примерно 13 миллионов тенге.Как говорят жители, доступ к счётчикам имеется только у ЖЭКа. Последние же не в курсе, кто мог украсть приборы учёта.Оставшимся без счётчиков жителям начальник ЖЭКа пообещал их приобрести и установить.На месте, как говорят жители, работают криминалисты.