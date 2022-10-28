Пожилого мужчину сбили на пешеходном переходе в Актау

Кадр видеоролика

На видео, снятом очевидцем, запечатлено, как мужчина лежит под дождём на земле, а мимо проезжает патрульная машина полиции.



- У мужчины было ранение в области головы. Он лежал минут 10, потом его просто подняли и посадили в патрульную машину, так как «Скорая» не ехала. Что случилось дальше - я не знаю, - рассказал очевидец.



Редакция ожидает подробности от департамента полиции Мангистауской области.