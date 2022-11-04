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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 12:30

Просмотров: 42

За смерть соседей после дезинсекции мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы в Актау

Актауский суд огласил приговор по факту отравления жильцов в результате дезинсекции. Погибли девочка-подросток и её мать. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщили в прокуратуре Мангистауской области.

Иллюстративное фото
Мужчину обвиняли по части 3 статьи 304 УК РК (Нарушение санитарных правил, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Согласно материалам уголовного дела, мужчина, предложив услугу по дезинсекции от насекомых своей знакомой, обработал её квартиру опасным для жизни ядом первой категории «Квикфос», который запрещён к применению на территории Республики Казахстан.

- В результате в воздухе распространился бесцветный ядовитый газ «алюминий фосфид», из-за чего жильцы соседней квартиры, девочка-подросток и её мать, отравились и погибли. Таким образом, из-за халатности одного человека, другой человек потерял свою жену и дочь, - сообщили в прокуратуре.

По приговору суда мужчину осудили на пять лет.

В надзорном ведомстве отметили, что при уборке жилых помещений от насекомых следует обращаться в специализированные организации.

- Обязательно предупредите соседей, а потом приступайте к уборке, чтобы не стать причиной гибели людей, - добавили в ведомстве.



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