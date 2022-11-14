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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 23:50

Просмотров: 113

Автомобиль сгорел после аварии в Мунайлинском районе

Автомобиль сгорел в результате дорожно-транспортного происшествия на дороге в районе села Атамекен. Видео с места происшествия попало в Сеть.

Кадр из видео
Авария произошла сегодня, 14 ноября в 21.45. В Сеть выложили видео, снятое на месте ДТП.

По сообщению очевидцев, автотранспорт загорелся после того, как попал в аварию. На месте происшествия работают пожарные, а также бригада Скорой помощи.

- На пульт дежурного 102 поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии в районе Мунайлинского района в селе Атамекен. На данный момент пожар полностью ликвидирован, на месте работает следственно-оперативная группа, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.




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