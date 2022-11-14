Автомобиль сгорел после аварии в Мунайлинском районе

Авария произошла сегодня, 14 ноября в 21.45. В Сеть выложили видео, снятое на месте ДТП.По сообщению очевидцев, автотранспорт загорелся после того, как попал в аварию. На месте происшествия работают пожарные, а также бригада Скорой помощи.- На пульт дежурного 102 поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии в районе Мунайлинского района в селе Атамекен. На данный момент пожар полностью ликвидирован, на месте работает следственно-оперативная группа, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.