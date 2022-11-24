Драка произошла на автозаправке в Актау

Коллаж из кадров видео

Драка на одной из автозаправок в 16 микрорайоне Актау произошла 23 ноября в 23:30.



В потасовке участвовал человек, предположительно, одетый в военную форму.



- На вызов выехали сотрудники полиции. Участники данного инцидента были доставлены в управление. Как оказалось, они друг к другу претензий не имеют. С ними провели профилактическую беседу, - пояснили в ведомстве.



Михаил Одинцов