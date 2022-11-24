Полиция Мангистау начала досудебное расследование инцидента на уроке физкультуры в Жанаозене

Кадр видео
Полиция области прокомментировала ситуацию с преподавателем физкультуры школы-гимназии №5 в Жанаозене.
Как отметили в ведомстве, факт инцидента зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований Жанаозена по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Напомним, школьники засняли на видео мордобой на уроке физкультуры в Жанаозене.
Для справки:
Статья 140. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего
1. Исключен Законом РК от 01.04.2019 № 240-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником учебного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним, - наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Михаил Одинцов
Как отметили в ведомстве, факт инцидента зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований Жанаозена по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Напомним, школьники засняли на видео мордобой на уроке физкультуры в Жанаозене.
Для справки:
Статья 140. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего
1. Исключен Законом РК от 01.04.2019 № 240-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником учебного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним, - наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Михаил Одинцов
Оставьте свой комментарий первым.