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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 21:35

Просмотров: 4

Больше суток ищут 11-летнего мальчика в Актау

Поиски пропавшего Нурислама Мамбекова проводят волонтерское движение и полиция.

Фото предоставили в волонтерском движении
В настоящее время поисками мальчика занимаются добровольцы волонтерского движения «Lider.kz» в Актау совместно с правоохранительными органами.

Сообщается, что 11-летний Нурислам Мамбеков вчера, 4 декабря, в 16:35 вышел из торгово-развлекательного центра «Актау» в неизвестном направлении и не вернулся.

Приметы: среднего телосложения, рост 150-155 см, волосы темные, глаза карие. На лице есть родинка.

Был одет: темно-синяя куртка, синяя шапка, черное трико с белой полоской по бокам.

При себе у него были пакеты с одеждой и рюкзак.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем мальчике, просьба связаться по телефонам: +7(700)499-72-92, +7(700)729-20-12 или 102.

Больше суток ищут 11-летнего мальчика в Актау

Больше суток ищут 11-летнего мальчика в Актау



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