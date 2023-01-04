В Актау 14-летний подросток получил ожоги после запуска петарды

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В медучреждении сообщили, что подросток 2008 года рождения попал к ним с ожогами от пиротехники.



- Подростку не понадобилась госпитализация. Он получил незначительный ожог. После оказания медицинской помощи его отправили домой на амбулаторное лечение, - рассказали в детской больнице.



В Мангистауской областной многопрофильной больнице сообщили за праздники пострадавших от пиротехнических изделий в больницу не поступало.