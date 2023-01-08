Цистерна с горючим взорвалась в пригороде Актау: есть пострадавшие

- Пожар полностью потушен. Причины устанавливаются, - заявил Жайнат Ауесбаев.

По информации Жайната Ауесбаева, 7 января около 21:00 на базе транспортной компании ТОО «BBJ GROUP», расположенной в селе Даулет Мунайлинского района, произошёл взрыв цистерны с горюче-смазочными материалами. После она загорелась.В результате пострадали два человека. С различными травмами их в срочном порядке доставили в областную больницу.