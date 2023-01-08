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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 16:26

Просмотров: 2167

Взрыв цистерны в пригороде Актау: врачи рассказали о состоянии пострадавших

Стала известна информация о пострадавших в результате происшествия.

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Как сообщили в областной многопрофильной больнице, с места взрыва в медучреждение были доставлены двое пострадавших мужчин.

В настоящее время они находятся в реанимации.

- Их состояние оценивается как очень тяжёлое, - отметили врачи.


Сообщается, что один из них 1981 года рождения, второй - 1989 года рождения.

- Пострадавший 1989 года рождения получил термический ожог головы, лица и шеи. Ожог обеих кистей 15 процентов. У второго пострадавшего 1981 года черепно-мозговая травма, термические ожоги третьей степени правой голени, правого плеча, - рассказали в пресс-службе МОБ.

Напомним, на базе транспортной компании в Мунайлинском районе произошёл взрыв цистерны с горюче-смазочными материалами.



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