Взрыв цистерны в пригороде Актау: врачи рассказали о состоянии пострадавших

- Их состояние оценивается как очень тяжёлое, - отметили врачи.

- Пострадавший 1989 года рождения получил термический ожог головы, лица и шеи. Ожог обеих кистей 15 процентов. У второго пострадавшего 1981 года черепно-мозговая травма, термические ожоги третьей степени правой голени, правого плеча, - рассказали в пресс-службе МОБ.

