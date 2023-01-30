Двое мужчин уснули в автомобиле и отравились угарным газом в Мангистау: один погиб на месте

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По данным полиции, инцидент произошел 28 января 2023 года. Около 14:10 поступил вызов о том, что мужчина в собственной машине отравился угарным газом в поселке Беки Мангистауской области.



Тело 38-летнего жителя Актау без признаков насильственной смерти, а также второго мужчину, находящегося без сознания, обнаружили в машине марки Toyota Prado.



- Как выяснилось, в машине находились мужчины 38 и 40 лет, они уснули в заведенном автомобиле, в результате чего один из них скончался, а второй был доставлен в районную больницу. Данный факт зарегистрирован в отделе полиции Мангистауского района. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия, - сообщили в департаменте полиции региона.



О состоянии мужчины 1984 года рождения рассказали врачи Мангистауской областной многопрофильной больницы.



- Пациент не пришел в сознание, находится в отделении реанимации. Состояние крайне тяжелое, подключен к аппарату ИВЛ, - сообщили в пресс-службе областной больницы.



Стражи порядка призывают автомобилистов не забывать о мерах безопасности и напоминают о необходимости регулярно проверять исправность выводящих систем автомобиля и их герметичность, чтобы предотвратить отравление газами.



По данным очевидцев, мужчины являются родными братьями, которые в выходные дни отправились на охоту.