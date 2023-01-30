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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:35

Просмотров: 2015

Двое мужчин уснули в автомобиле и отравились угарным газом в Мангистау: один погиб на месте

Двое мужчин уснули в заведенном автомобиле, в результате чего один из них скончался, а второй был доставлен в районную больницу. Подробности происшествия рассказали в полиции региона.

Иллюстративное фото
По данным полиции, инцидент произошел 28 января 2023 года. Около 14:10 поступил вызов о том, что мужчина в собственной машине отравился угарным газом в поселке Беки Мангистауской области.

Тело 38-летнего жителя Актау без признаков насильственной смерти, а также второго мужчину, находящегося без сознания, обнаружили в машине марки Toyota Prado.

- Как выяснилось, в машине находились мужчины 38 и 40 лет, они уснули в заведенном автомобиле, в результате чего один из них скончался, а второй был доставлен в районную больницу. Данный факт зарегистрирован в отделе полиции Мангистауского района. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия, - сообщили в департаменте полиции региона.

О состоянии мужчины 1984 года рождения рассказали врачи Мангистауской областной многопрофильной больницы.

- Пациент не пришел в сознание, находится в отделении реанимации. Состояние крайне тяжелое, подключен к аппарату ИВЛ, - сообщили в пресс-службе областной больницы.

Стражи порядка призывают автомобилистов не забывать о мерах безопасности и напоминают о необходимости регулярно проверять исправность выводящих систем автомобиля и их герметичность, чтобы предотвратить отравление газами.

По данным очевидцев, мужчины являются родными братьями, которые в выходные дни отправились на охоту.



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Комментарии ( 3 )

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Базелик (Посетители) Сегодня, 13:14
Царствие небесное, покойся с миром Дима
 
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 Имярек (Посетители) Сегодня, 12:26
Дмитрий покойся с миром !!!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • Vladik
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 Око (Посетители) Сегодня, 11:49
Мои соболезнования семье и близким... Очень глупая смерть. Дай Бог, братец выкарабкается!

всё вижу
 
 

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