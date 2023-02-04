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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:34

Просмотров: 1139

Наркодилера задержали в Актау

Задержанный находится под стражей.

Кадр видео
Как сообщили в департаменте полиции, при проведении оперативно-розыскных мероприятий в Актау был задержан молодой человек 1994 года рождения, уроженец Восточно-Казахстанской области.

При проведении обыска арендной квартиры задержанного были обнаружены и изъяты синтетические наркотики «мефедрон» в количестве 320 разовых доз, марихуана в количестве 13 пачек, двое электронных весов и 2 695 000 тенге.

По месту жительства парня полиция изъяла ещё одни электронные весы и «мефедрон».

Общий вес «мефедрона» составил 946,32 грамма, марихуаны - 229,31 грамма.

По данному факту ведётся досудебное расследование по части 1 статьи 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).

Наказание предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

С санкции суда молодой человек находится под стражей в СИЗО.

Проводятся необходимые оперативно-следственные действия.

Напомним, ранее в Актау задержали мужчину с крупной партией наркотиков.




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Комментарии ( 1 )

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tim77712 (Посетители) Сегодня, 20:40
Вот и ответ почему на границе с Туркменистаном скопились грузовые автомобили в большом количестве! Там грузчики в основном выгружают по середине фуры коридор чтоб кинолог с собакой проходил до самого конца с инспекцией а затем грузчики загружают товар обратно, но эта дрянь все равно попадает к нам в Казахстан(
 
 

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