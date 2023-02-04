Наркодилера задержали в Актау

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Как сообщили в департаменте полиции, при проведении оперативно-розыскных мероприятий в Актау был задержан молодой человек 1994 года рождения, уроженец Восточно-Казахстанской области.
При проведении обыска арендной квартиры задержанного были обнаружены и изъяты синтетические наркотики «мефедрон» в количестве 320 разовых доз, марихуана в количестве 13 пачек, двое электронных весов и 2 695 000 тенге.
По месту жительства парня полиция изъяла ещё одни электронные весы и «мефедрон».
Общий вес «мефедрона» составил 946,32 грамма, марихуаны - 229,31 грамма.
По данному факту ведётся досудебное расследование по части 1 статьи 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).
Наказание предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
С санкции суда молодой человек находится под стражей в СИЗО.
Проводятся необходимые оперативно-следственные действия.
Напомним, ранее в Актау задержали мужчину с крупной партией наркотиков.
При проведении обыска арендной квартиры задержанного были обнаружены и изъяты синтетические наркотики «мефедрон» в количестве 320 разовых доз, марихуана в количестве 13 пачек, двое электронных весов и 2 695 000 тенге.
По месту жительства парня полиция изъяла ещё одни электронные весы и «мефедрон».
Общий вес «мефедрона» составил 946,32 грамма, марихуаны - 229,31 грамма.
По данному факту ведётся досудебное расследование по части 1 статьи 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).
Наказание предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
С санкции суда молодой человек находится под стражей в СИЗО.
Проводятся необходимые оперативно-следственные действия.
Напомним, ранее в Актау задержали мужчину с крупной партией наркотиков.