Ребёнок обжёгся о батарею в больнице Актау

- За время пребывания в больнице ребёнок не получил ни одной процедуры, и к тому же ещё пострадал. Такого не должно быть! Парадокс в том, что там, где должны исцелять, нанесли вред здоровью ребёнка, - обратился мужчина.

Ребёнка из села Мангистау в возрасте один год и три месяца госпитализировали вечером 3 февраля в областную детскую инфекционную больницу в 1 микрорайоне. В палате с ним остался отец.По словам родителя, 4 февраля он отвлекся, чтобы получить обед, а в это время ребёнок неожиданно протянул руку к чугунной батарее. Их кровать располагалась как раз таки рядом с ней. Он тут же закричал, и отец увидел, что ладонь малыша покраснела и покрылась волдырями.Мужчина обратился к медикам. Те, в свою очередь, посоветовали отцу приобрести мазь.Отец утверждает, что батареи действительно чрезмерно горячие.Родитель написал отказ от госпитализации, и они вернулись домой в село Мангистау.Lada.kz ожидает комментарий от областного управления здравоохранения.