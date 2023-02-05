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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:49

Просмотров: 485

Ребёнок обжёгся о батарею в больнице Актау

Инцидент произошёл в детской инфекционной больнице.

Пострадавший ребенок
Ребёнка из села Мангистау в возрасте один год и три месяца госпитализировали вечером 3 февраля в областную детскую инфекционную больницу в 1 микрорайоне. В палате с ним остался отец.

По словам родителя, 4 февраля он отвлекся, чтобы получить обед, а в это время ребёнок неожиданно протянул руку к чугунной батарее. Их кровать располагалась как раз таки рядом с ней. Он тут же закричал, и отец увидел, что ладонь малыша покраснела и покрылась волдырями.

Мужчина обратился к медикам. Те, в свою очередь, посоветовали отцу приобрести мазь.

Отец утверждает, что батареи действительно чрезмерно горячие.

- За время пребывания в больнице ребёнок не получил ни одной процедуры, и к тому же ещё пострадал. Такого не должно быть! Парадокс в том, что там, где должны исцелять, нанесли вред здоровью ребёнка, - обратился мужчина.


Родитель написал отказ от госпитализации, и они вернулись домой в село Мангистау.

Lada.kz ожидает комментарий от областного управления здравоохранения.




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Комментарии ( 1 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 13:08
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