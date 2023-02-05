Почти всю балюстраду разгромили на набережной Актау

- Уму непостижимо. До чего докатились, что нечем заняться, как громить архитектуру. Какое позорище! Такое ощущение, что чиновники живут в другом измерении, не зная, что творят с набережной, - высказалась старожил, жительница 14 микрорайона Тамара.

На всей территории набережной 14 микрорайона сразу бросаются в глаза разрушенные балюстрады на многих участках.

Наблюдается множество шаров, пострадавших от рук неизвестных.

«Вырванные» части балюстрады разбросаны за ограждением.

Набережная 14 микрорайона на сегодня, как утверждают местные жители, выглядит как после целенаправленной атаки хулиганов.