Почти всю балюстраду разгромили на набережной Актау

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Набережная 14 микрорайона на сегодня, как утверждают местные жители, выглядит как после целенаправленной атаки хулиганов.
- Уму непостижимо. До чего докатились, что нечем заняться, как громить архитектуру. Какое позорище! Такое ощущение, что чиновники живут в другом измерении, не зная, что творят с набережной, - высказалась старожил, жительница 14 микрорайона Тамара.
На всей территории набережной 14 микрорайона сразу бросаются в глаза разрушенные балюстрады на многих участках.
Наблюдается множество шаров, пострадавших от рук неизвестных.
«Вырванные» части балюстрады разбросаны за ограждением.