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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:13

Просмотров: 3501

Почти всю балюстраду разгромили на набережной Актау

Большая часть архитектурного ограждения разрушена.

Фото автора
Набережная 14 микрорайона на сегодня, как утверждают местные жители, выглядит как после целенаправленной атаки хулиганов.

- Уму непостижимо. До чего докатились, что нечем заняться, как громить архитектуру. Какое позорище! Такое ощущение, что чиновники живут в другом измерении, не зная, что творят с набережной, - высказалась старожил, жительница 14 микрорайона Тамара.


На всей территории набережной 14 микрорайона сразу бросаются в глаза разрушенные балюстрады на многих участках.


Почти всю балюстраду разгромили на набережной Актау

Почти всю балюстраду разгромили на набережной Актау

Почти всю балюстраду разгромили на набережной Актау

Почти всю балюстраду разгромили на набережной Актау

Почти всю балюстраду разгромили на набережной Актау

Почти всю балюстраду разгромили на набережной Актау

Почти всю балюстраду разгромили на набережной Актау

Почти всю балюстраду разгромили на набережной Актау

Почти всю балюстраду разгромили на набережной Актау

Почти всю балюстраду разгромили на набережной Актау

Почти всю балюстраду разгромили на набережной Актау

Почти всю балюстраду разгромили на набережной Актау

Почти всю балюстраду разгромили на набережной Актау


Наблюдается множество шаров, пострадавших от рук неизвестных.


Почти всю балюстраду разгромили на набережной Актау

Почти всю балюстраду разгромили на набережной Актау

Почти всю балюстраду разгромили на набережной Актау

Почти всю балюстраду разгромили на набережной Актау

Почти всю балюстраду разгромили на набережной Актау


«Вырванные» части балюстрады разбросаны за ограждением.


Почти всю балюстраду разгромили на набережной Актау

Почти всю балюстраду разгромили на набережной Актау

Почти всю балюстраду разгромили на набережной Актау

Почти всю балюстраду разгромили на набережной Актау

Почти всю балюстраду разгромили на набережной Актау

Почти всю балюстраду разгромили на набережной Актау

Почти всю балюстраду разгромили на набережной Актау

Почти всю балюстраду разгромили на набережной Актау

Почти всю балюстраду разгромили на набережной Актау

Почти всю балюстраду разгромили на набережной Актау

Почти всю балюстраду разгромили на набережной Актау

Почти всю балюстраду разгромили на набережной Актау



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Комментарии ( 13 )

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rastolkuy (Посетители) Сегодня, 22:57
Надо из хорошего бетона изготовить,для пробы.
А покрасить под гипс.Или нельзя?

Усложнить,так сказать, задачу.

i
 
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 Jack (Посетители) Сегодня, 22:32
А недавно рапортовали о новой видеостене на которой видно весь город на камерах. Что по ним смотрят? И ни одного рапорта за столько лет, что хоть когото наказали за эти балясины. Видимо вмето них нужно просто колючую проволоку натянуть - им понравится.
 
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 AQTAUman (Посетители) Сегодня, 21:42
Самого начала непродуманная планировка самой так называемой убогой набережной!!! Её даже набережной назвать то язык не поворачивается!!Налепили не пойми, что druzhba а ля типа не античность, а галимая убогость!!!...Там постоянно "табунами" прогуливаются вот именно, что "прогуливаются" вереница типа полицейских патрулей, а вот толку от них по ходу там мало раз там так открыто и никого не боясь вандалят средь бела дня!!! или они там ради "бутафорской" картинки burumburum или крышуют сами так называемых вандалов???а так называемые "красивые" разводы патрулей, что на самой набережной в 14 микрорайоне возле поста полиции...они потом куда вообще растворяются...мало того, что на самой набережной развесили "бутафорских" камер а ля видео-наблюдения так теперь ещё к ним прибавились Фантомные патрули beat
 
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 бобер (Посетители) Сегодня, 21:31
sake bakeevich, чтобы этих уродов наказать, для начала их необходимо обнаружить. Теперь главный вопрос: кто это будет делать? Полицию, я думаю, сразу можно убрать за скобки.

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
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 maksimsh (Посетители) Сегодня, 21:18
ну, теперь у нас есть античные руины
 
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 Sir S (Посетители) Сегодня, 21:11
А не кажется ли вам, что к этим погромам имеет отношение подрядчик. Сломал, сделал и так бесконечно.
 
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 Космос (Посетители) Сегодня, 20:57
бобер,
+100500!
Чуть добавлю, что тут не важно "видели-невидели" какие нужно делать архитектурные объекты за бюджет города, тут концепция в принципе другая - если сделать хорошо и надолго, то больше не хапнешь, а так можно каждый год на ремонт "тянуть", главное стабильно. Поэтому с вандалами никто не борется, они им в пользу... (((
 
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 sake bakeevich (Посетители) Сегодня, 20:57
Для начала надо наказать того, кто все-таки, несмотря на доводы разумных людей, установил это гипсовое убожество в нашем любимом красавце Актау! Ведь сразу было понятно что это ненадолго и будет выглядеть ужасно в нашем агрессивном климате! Ну и этих уродов-вандалов всенеременнейше надо найти и наказать!
 
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 kolu411 (Посетители) Сегодня, 20:21
Как по мне гипс это материал для декаративных изделий но не как для капитальных конструкций. Кто-то денег заработал на набережной комнатного исполнения а вид города теперь как помойка. Считаю тут помимо вандалов вина еще на тех кто одобрил изделия изготовленные из гипса в городе у моря т.к. гипс не устойчив к влаге от слова "НИКАК". Даже при армировании изделия через какое-то время вылезет ржавчина наружу.
ЗЫ: Неразумная трата бюджета. ИМХО
 
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 бобер (Посетители) Сегодня, 20:09
Полиция тупо на компе играет в карты. Зачем они там вообще? Зарплата получше чем у большей части населения нашего города. А вообще это захарканое подобие набережной не грех и разрушить, набережных нормальных наше руководство и архитекторы не видели!

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
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