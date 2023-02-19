Потерял память: знающих мужчину просят откликнуться в Актау

Фото предоставили волонтеры «Lider.kz»
По информации волонтерского движения Lider.kz в Актау, 10 января мужчину привезли на скорой помощи в областную больницу.
Спустя время он вышел из комы.
К сожалению, мужчина не разговаривает и ничего не помнит.
Волонтеры просят откликнуться родственников или тех, кто располагает какой-либо информацией об этом человеке.
Просьба связаться по номерам: 8 (700) 499-72-92; 8 (700) 911-72-92.
Спустя время он вышел из комы.
К сожалению, мужчина не разговаривает и ничего не помнит.
Волонтеры просят откликнуться родственников или тех, кто располагает какой-либо информацией об этом человеке.
Просьба связаться по номерам: 8 (700) 499-72-92; 8 (700) 911-72-92.
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